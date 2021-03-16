Yeni Golf sekizinci nesliyle satışa sunuldu

16.03.2021 Salı

İlk olarak 1974 yılında Wolfsburg’daki montaj hattından inen Volkswagen Golf'ün sekizinci nesli Türkiye’de satışa sunuldu.

Yeni nesil Volkswagen Golf'ün örtüsü 2019'un sonlarında kaldırıldı. Değişen tasarımı, motor seçenekleri, dijitalleşen iç mekanı ve yenilenen sürücü destek sistemleriyle dikkat çeken aracın Türkiye'de ne zaman satışa çıkacağı ve ne kadar fiyata sahip olacağı merak ediliyordu. Sonunda merak edilen sorular resmen cevaplandı.

Türkiye'de satışa sunulan yeni Volkswagen Golf'ün motor yelpazesinde benzinli (TSI) ve hafif hibrit teknolojisiyle desteklenen eTSI (mild hibrit) motorlar bulunuyor. Üç silindirli 110 PS'lik TSI ve mild hibrit teknolojisine sahip (eTSI) motorun yanı sıra, 150 PS gücüne sahip (eTSI) mild hibrit teknolojisi içeren benzinli motor seçenekleriyle satışa sunulan Yeni Golf, 223 bin 500 TL'den başlayan tavsiye edilen anahtar teslim liste fiyatıyla alınabilecek.