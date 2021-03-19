Tesla araçla ilgili soruşturma başlatıldı

19.03.2021 Cuma

Amerikan Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), otopilot kullanımındayken kaza yaptığı iddia edilen Tesla marka otomobille ilgili soruşturma başlattı. Böylelikle son haftalarda Tesla araçlarının dahil olduğu kaza sayısı üçe yükselmiş oldu.

ABD'nin Michigan eyaletinde bir Tesla Model Y'nin askeri kruvazöre çarptığı kazada, aracın olayın gerçekleştiği esnada Tesla'nın gelişmiş sürücü destek sistemi (ADAS) olan otopilotta olduğu ifade edildi. Kazada kimse yara almazken, yerel hükümet otopilotun kazada nasıl bir rol oynadığını belirlemek için soruşturma başlatma kararı aldı.

Bir sözcü yaptığı açıklamada, "NHTSA, Michigan, Lansing yakınlarındaki bir Tesla aracıyla ilgili olayın farkında. İdare ihtiyatlı gözetimi ve otomatik teknolojiler de dahil olmak üzere tüm motorlu araçların ve ekipmanların güvenliği üzerindeki sağlam yetkisiyle tutarlı bir şekilde kazayı araştırmak için özel bir ekip kurdu" ifadelerini kullandı.

Shiftdelete'ın haberine göre federal araştırmacılar tarafından incelenecek olan kazanın benzerleri kısa süre önce Houston ve Detroit'te meydana gelen kazalarla benzerlik gösteriyor. Söz konusu kazalar da soruşturmaya tabi tutulmuş, Detroit'te gerçekleşen kazada otopilotun herhangi bir etkisi olmadığı söylenmişti. Houston'daki kaza içinse nihai karar henüz verilmiş değil.

Basın bürosunu feshettiği için ve medya taleplerini yanıt vermediği için yorumda bulunmayan Tesla, geçmişte müşterilerini otopilotun otonom bir sürüş sistemi olmadığı ve kullanım sırasında yola sürekli dikkat edilmesi gerektiği konusunda uyardı. Daha önce de bir Tesla sahibinin durmuş bir araca çarpması sonucu iki kişi hayatını kaybetmiş ve firma buna anlam veremediğini söylemişti.

Aynı şekilde şirket, birçok kişiye Tesla araçlarının otonom olduğu ve sürücülerin yola dikkat etmelerini gerektirmediği şeklindeki yanlış izlenimi veren Tam Kendi Kendine Sürüş adlı bir otopilot beta sürümünü kısa süre önce piyasaya sürdü. Beta yazılımına erişimi olan kişi sayısını artıran firmanın CEO'su Elon Musk, "Yine de dikkatli olun, sistem ancak olgunlaşıyor" diyerek sürücüleri temkinli olmaya çağırdı.

Bununla birlikte güvenlik savunucuları, Tesla'nın sürücü yardımı yazılımını müşterilerinin üzerinde test etme kararını sorumsuzluk olarak nitelendirdi. The Associated Press'in haberine göre Otomobil Güvenliği Merkezi'nin yönetici müdürü Tesla'yı teknolojilerinin yetenekleri ve eksiklikleri konusunda halkı kasıtlı olarak yanıltmakla itham etti.