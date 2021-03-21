Üç otomotiv devi daha üretimi durdurdu!

21.03.2021 Pazar

Otomobil üreticilerinin fabrikalarında üretimi durdurduklarına yönelik açıklamaları gelmeye devam ediyor. Son olarak Toyota, Honda ve Volvo da üretim durdurma kararı aldıklarını açıkladı.

COVID-19 kaynaklı olarak ortaya çıkan yarı iletken çip kıtlığı, otomotiv sektörünü derinden etkilemeye devam ediyor. Şu ana kadar küresel otomotiv devlerinden General Motors, Ford Motor ve Nissan Motor; Türkiye'de üretim yapan otomotiv şirketlerinden ise Oyak Renault ve TOFAŞ, çip krizi nedeniyle üretimi geçici olarak durduracaklarını açıklamışlardı.

Son açıklamalarla birlikte üç otomotiv şirketi daha mikroçip yetersizliği nedeniyle üretimlerinin aksayacağını ya da geçici olarak durduracağını açıkladı. Yapılan açıklamalara göre otomotiv sektörünün üç dev markası Toyota, Honda ve Volvo, malzeme yetersizliği nedeniyle otomobil üretimini geçici olarak durduruyor.

Webtekno'nun haberine göre Japon otomotiv devleri Toyota ve Honda, konuyla ilgili olarak yaptıkları açıklamada zorlu hava koşullarının, bağlantı noktaları ve limanlarda yaşanan sorunların ve COVID-19'un sektör üzerinde devam eden etkisinin küresel tedarik zincirlerini bozması nedeniyle malzeme temininde sıkıntı yaşadıklarını ifade etti.

Her iki şirket de plastik bileşen, petrokimyasallar ve yarı iletken tedariğindeki aksaklıklar nedeniyle Kuzey Amerika'da faaliyetlerine devam eden fabrikalarında üretimi geçici olarak durduracaklarını açıkladı. Honda'nın açıklamalarına göre kötü hava şartları nedeniyle şirketin bazı fabrikalarında borular donmuş durumda.

Honda, tam olarak hangi fabrikalarında üretimin durdurulacağını tek tek açıklamadı. Ancak ABD ve Kanada'da bulunan toplam beş otomobil fabrikasından bazılarının 22 Mart, bazılarının ise 29 Mart'ta üretimi durduracağını aktardı. Parça tedarik durumuna göre üretim durdurma süresinin değişkenlik gösterebileceğini aktaran şirket, işçilere fabrikalarda başka işleri yerine getirmeleri için ödeme yapılmaya devam edileceğini aktardı.

Toyota'nın açıklamalarına göre üretim kesintisinin temel nedeni petrokimya kıtlığı. Şirket, sıkıntının özellikle Camry ve Avalon sedanları ile RAV4 modelinin hibrit versiyonunun üretildiği Kentucky fabrikasında ve Tacoma kamyonetinin üretildiği Meksika fabrikasında gerçekleştiğini ifade ederken; işçi çıkarmanın söz konusu olmayacağının altını çizdi.

Volvo ise konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada üretim sıkıntısının çip kaynaklı olduğunu söylerken, "Yılın ikinci çeyreğinde durumun kritik hale gelmesini bekliyoruz. Bu nedenle, üretim üzerindeki etkisini en aza indirmek için önlemler almaya karar verdik" ifadelerine yer verdi.