KOSGEB'in yeni çağrısı TOGG'un tedarik ekosistemine de katkı sunacak

28.03.2021 Pazar

KOSGEB'in "Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı"nın ilk çağrısı kapsamında otomotiv ve elektronik sektörlerinde desteklenecek projelerin TOGG gibi projelerde tedarik ekosistemin oluşmasına da katkı sağlaması bekleniyor.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, KOBİ'ler tarafından bilim ve teknolojiye dayalı, orijinal, iyileştirilmiş veya değiştirilmiş yeni ürünlerin üretilmesi için hazırlanan "Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı" stratejik öncelikler doğrultusunda yeniden kurgulandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın ilk çağrısına çıkıldığını duyurduğu KOSGEB programının detayları belli oldu.

"Öncelikli Sektörlerde Faaliyet Gösteren Küçük İşletmelerle, Orta Büyüklükteki İşletmelerin Kritik Teknolojilerdeki Ar-Ge ve İnovasyon ile Ür-Ge Projelerinin Desteklenmesi" adı verilen çağrı kapsamında, otomotiv ve elektronik sektörleri öncelikli olarak belirlendi.

Çağrıyla, imalat sanayi sektörlerinde teknoloji, yenilik, ürün kalitesi ve verimlilik artışı sağlanması, endüstriyel kapasitenin dönüştürülerek daha rekabetçi hale getirilmesi ve yüksek katma değerli üretimin artırılması hedeflendi.

OTOMOTİV SANAYİSİNİN REKABET GÜCÜNÜN GELİŞTİRİLMESİ AMAÇLANIYOR

Bu kapsamda, otomotiv sektöründe motorlu kara taşıtları, bunlar için parça ve aksesuarların imalatıyla akümülatör ve pil imalatı, elektronik sektöründe elektronik bileşenler, devre kartları, iletişim ekipmanları, tüketici elektroniği ürünleri, ölçme, test ve seyrüsefer amaçlı alet ve cihazlarla saat imalatı alanında faaliyet gösteren işletmeler çağrıya başvurabilecek.

Otomotiv sanayisinin rekabet gücünün korunarak geliştirilmesi amacıyla, küresel gelişmeler, yeni teknolojiler ve değişen müşteri beklentileri çerçevesinde bu sektördeki elektrikli veya hidrojenle çalışan motorlu kara araçlarıyla pil (batarya) teknolojileri, yakıt hücresi konularında Ar-Ge, inovasyon ve Ür-Ge proje fikirleri desteklenecek.

Elektronik sektöründe de Ar-Ge'ye dayalı rekabetçi üretim ve ihracatın artırılması için 5G ve ötesi teknolojiler dahil olmak üzere yerli elektronik haberleşme şebeke ve altyapı bileşenleri kapsamında yeni nesil mobil haberleşme teknolojileri konularındaki projelere destek sağlanacak.

Böylece, otomotiv ve elektronik alanlarında projeleri desteklenecek KOBİ'ler, gelecek yıl sonunda ilk araçların banttan inmesinin hedeflendiği TOGG projesi başta olmak üzere elektrikli otomobillere yönelik projelerde tedarik ekosisteminin oluşmasına önemli ölçüde katkı verebilecek. Ayrıca, Türkiye'de bu alanın gelişmesine ve ülkenin elektrikli araç konusunda merkez olabilmesine destek sunulmuş olacak.

2 YILA KADAR DESTEK VERİLECEK

KOSGEB veri tabanında kayıtlı, KOBİ beyannamesi onaylı küçük ve orta büyüklükteki işletmeler, 18 Mayıs'a kadar çağrıya başvuruda bulunabilecek.

Desteklenecek projelerin süresi, en az 8, en fazla 24 ay olacak şekilde 4 ayın katları şeklinde başvuru sahibince belirlenecek.

Makine, teçhizat, donanım, ham madde, yazılım ve hizmet alımı, nitelikli personel, sınai mülkiyet hakları, test analiz ve belgelendirme giderlerinin destekleneceği çağrıda destek üst limiti küçük işletmeler için 1,5 milyon lira, orta büyüklükteki işletmeler için 6 milyon lira olacak.