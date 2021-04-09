Apple'ın CEO'su elektrikli araç hakkında açıklama yaptı

09.04.2021 Cuma

Apple CEO’su Tim Cook, verdiği bir röportajda firmanın geleceği ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Söyleşide sürücüsüz otomobil ve AR teknolojisine değinen CEO, son aylarda art arda gelen Apple Car iddialarına da yanıt vermiş oldu.

Apple CEO'su Tim Cook, New York Times'a verdiği röportajda, markanın geleceği ilgili önemli bilgiler paylaştı. Cook Apple Car hakkında sorulan bir soruya ise dolambaçlı bir yanıt verdi. CEO'ya göre lider firma donanımı, yazılımı ve buna bağlı hizmetleri entegre bir şekilde sunmayı seviyor.

CEO, kullanıcı deneyimini en üst seviyeye çıkmasını sağlayan bu durumu sihirli olarak tanımlıyor. Buna göre Apple'ın ana hedefi girdiği her sektörde bu deneyim için birincil teknolojiye sahip olmak.

Ne yazık ki Tim Cook bu söyleşide Apple Car konusuna direkt değinmedi. Buna karşın Cook söyleşide, sürücüsüz otomobil ve otonom teknolojilerin geleceğin çekirdek teknolojisi olduğuna vurgu yaptı.

Shiftdelete'ın haberine göre Cook, özellikle robot teknolojisiyle bir araya geldiğinde otonominin çok daha anlamlı olacağı görüşünde. Ancak Tim Cook, Apple'ın çok fazla proje üzerinde çalıştığını ve bunların hepsini hayata geçiremediğini hatırlattı. Bu da Apple Car projesinin henüz olgunlaşma aşamasında olduğuna işaret olarak yorumlanıyor.

Reuters tarafından 2020 sonunda ortaya çıkarılan rapor ise Apple Car için proje detaylarını veriyordu. Bu rapora göre sürücüsüz Apple otomobil için lityum demir fosfat (LFP) pil kimyasını kullanılması gündemde.

Apple Analisti Ming Chi Kuo ise projenin 2025'de hayata geçeceği görüşünde. Apple şimdiye kadar bu iddiaların hiçbirini yalanlamadı. Hatta şirketin Kia ve Hyundai ile otomobil için çalıştığı da Hyundai'nin yaptığı açıklama ile ortaya çıkmıştı.

Apple Car projesi yeni gibi geliyor olsa da, aslında yaklaşık üç yıldır proje ile ilgili iddialar ortalıkta dolaşıyor. Hatta Apple CEO'su Tim Cook 2017 yılında Apple Car için özel bir yapay zeka hazırlandığını bile açıkladı. Tüm bunlara karşın proje hakkında iddiaların son aylarda ayyuka çıkması, Cook'un son söyleşisindeki kaçamak cevaplarını bile önemli hale getirdi.

Tim Cook, otomobil iddialarına doğrudan cevap vermese de AR teknolojileri hakkında daha açıklayıcı bilgiler verdi. Buna göre Cook, AR teknolojisinin sağlık, eğitim, oyun ve perakende için yeni imkanlar doğurduğu görüşünde. Cook, özellikle akıllı telefonların AR trendinde yükselişe geçtiğini de gördüğünü açıkladı. Bildiğiniz gibi Apple, AR oyun ve uygulamalara son yıllarda çok fazla önem vermeye başladı.