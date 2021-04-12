Huawei'nin işletim sistemini kullanan otomobil geliyor

12.04.2021 Pazartesi

Çinli otomobil üreticisi Arcfox, Huawei'nin Harmony OS yazılımını çalıştıran ve 5G desteğine sahip lüks elektrikli otomobil modelini piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Otomotiv şirketi Arcfox, 17 Nisan'da 5G destekli ve işletim sistemi Huawei Harmony olan lüks bir elektrikli otomobil modelini tanıtacak.

Donanımhaber'in haberine göre Alpha S HBT olarak isimlendirilen otomobil, 17 Nisan'da düzenlecen olan Şangay Otomobil Fuarı 2021 sırasında sergilenecek. Otomobilin ismindeki HBT kısaltması ise Huawei Bluepark Together'ı temsil ediyor. Yani araba Huawei teknolojileri ile donatılacak.

Otomobilde, Harmony OS ile entegre bir HiCar akıllı ekran, 5G bağlantı desteği ve LiDAR sensörleri yer alıyor. Ek olarak, Arcfox Alpha S HBT bir otopilot özelliğine de sahip olacak. Sızan bilgilere göre bu otopilot, üçüncü seviye olacak. Yani Alpha S HBT, sürücü müdahalesi olmadan kullanılamayacak.

Huawei yöneticilerinden Ken Hu, geçtiğimiz hafta Huawei'nin kendi markası altında bir araç üretme planı olmadığını doğrulamıştı. Şirket, araçlarına Huawei HI sistemini tedarik etmek isteyen otomobil üreticileriyle işbirliği yapmayı planlıyor. Huawei, telekom ve akıllı telefon işinin dışında da gelir kaynakları ararken, şirketin platformu daha çok araca yaymak için birçok otomobil üreticisiyle ortaklık yapmayı umduğu belirtildi.