Volvo'nun araçlarında Nvidia'nın sistem çipi olacak

14.04.2021 Çarşamba

Yeni nesil Volvo modellerinde Nvidia Drive Orin sistem çipi kullanılacak.

Volvo gelecekte, SPA2 modüler araç mimarisine dayanan yeni nesil modellerinde Nvidia Drive Orin'i kullanan, ilk otomobil üreticisi olmayı hedefliyor. Bu çipe sahip ilk otomobil, gelecek yıl tanıtılacak olan yeni nesil Volvo XC90 olacak.

Nvidia Drive Orin destekli bilgisayar, güvenli ve sürekli güncellenen, otonom sürüşü mümkün kılan önemli bir unsur. Hem şirket içinde üretilen hem de Volvo'nun otonom sürüş yazılım geliştirme şirketi Zenseact tarafından geliştirilen bu yazılım, ayrıca direksiyon ve frenleme için geliştirilen yedekleme sistemleriyle de çalışacak.

Nvidia Drive Orin tarafından sunulan ek bilgi işlem gücü ve grafik işleme, Volvo'nun diğer teknoloji ortaklarından Luminar tarafından geliştirilen LiDAR teknolojisi gibi otonom sürüş için gereken gelişmiş sensör takımlarını mümkün kılıyor.

Volvo'nun SPA2 mimarisi, üretimden itibaren otonom sürüş için donanıma hazır olarak sunulacak. Highway Pilot (Otoyol Pilotu) adı verilen denetimsiz otonom sürüş özelliği, bireysel coğrafi konumlar ve koşullar güvenli olduğu anda etkinleştirilecek.