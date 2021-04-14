ZES'e temiz enerji sertifikası

14.04.2021 Çarşamba

Zorlu Enerji’nin bünyesinde bulunan Zorlu Energy Solutions (ZES), elektrikli otomobillere sağladığı elektriğin, temiz enerjiden elde edildiğini ‘Uluslararası Yenilenebilir Enerji Sertifikası’ (I-REC) ile belgelendirdi.

Zorlu Enerji Ticaret Genel Müdürü İnanç Salman yaptığı açıklamada; "Çevre dostu, enerji tasarruflu, düşük emisyonlu ve aynı zamanda sessiz olmaları nedeniyle tüm dünyada kullanım oranı artan ve sürdürülebilir bir geleceğin en önemli sac ayaklarından biri olan elektrikli otomobillerin ülkemizde de yaygınlaşması için çalışmaya devam ediyoruz. Elektrik üretimimizin yüzde 100'ü yenilenebilir enerji kaynaklara dayanması sebebiyle, 81 ile yaydığımız ve bugün sayısı bini aşan ZES şarj istasyonu ağımızda elektrikli otomobil kullanıcılarına temiz enerji ile araçlarını şarj etme imkanı sağlıyoruz. Bu kapsamda aldığımız bu sertifika, tüm çalışmalarımızı sürdürülebilirlik hedeflerimiz doğrultusunda gerçekleştirdiğimizi ve birbirini destekleyen, yenilenebilir enerjiyi merkeze alan bir sistem yaptığımızı ortaya koyuyor" dedi.