Amerika'da yatırım yapmak artık çok kolay

15.04.2021 Perşembe

Dünyada karlı bir yatırımla yerini almak isteyenler gözünü Amerika’ya çevirdi. Şu sıralar en gözde yatırımlardan biri de Amerika’da ev sahibi olmak çünkü dolar bazında yıllık minimum yüzde 10 net kazanç fırsatı sunuluyor.

Amerika'nın önde gelen emlak broker'ları arasında yer alan International Realtors Group (IRG) hızlı adımlarla büyümesini sürdürüyor. Florida eyaletinin değişik bölgelerinde konut, işyeri ve arazilerle ilgili alım-satım işlemlerini yürüten IRG, özellikle Miami'de yatırım yapmak isteyen yatırımcıları, burada bulunan inşaat sahipleri ile tanıştırarak hem yatırım yapmalarına, hem de şirket ortaklıkları kurmalarına destek oluyor. Property Invest USA Şirketi Kurucusu ve Başkanı Cengiz Bayırlı, International Realtors Group'a ortak olarak katılarak, IRG'nin Baltimore marketindeki ürün yelpazesine 85 bin dolardan başlayan evleri ekleyip her kesimden müşteriye hitap etmeye başladı. İki şirket bu şekilde güçlerini, bilgi ve birikimlerini birleştirerek Pazar paylarını arttırdı. Türk iş ve sanat dünyasından pek çok ünlü isme Miami'de emlak broker'lığı yapan IRG, evinizden çıkmadan yatırım yapma şansı sunuyor.

Türk yatırımcılardan Miami'ye inanılmaz bir talep olduğunu belirten International Realtors Group'un kurucusu, Giovanna Guzman, son 5 yılda şirket olarak Türk yatırımcılara değişik projelerden 85 bin dolar ile 6 milyon dolar arasında değişik gayrimenkuller sattıklarını belirtti.

Guzman, "Şirketimiz, 20 yılı aşkın Miami deneyimiyle en doğru fırsatları Türkiye'deki bireysel ve kurumsal yatırımcılarla buluşturmak ve onları en doğru şekilde yönlendirmek konusunda lider konumda. Deneyimlerimiz, Türkiye ve Miami ofislerimizdeki tecrübeli ekibimiz, güçlü bağlantılarımız ve devam eden yatırım ve ortaklıklarımızla Miami ve Florida'da uzmanlığı ile tanınan bir marka haline gelen IRG, sizlerle birlikte hep ileriye doğru emin adımlarla lider ve yenilikçi bir şirket olmaya devam edecek" dedi.

Miami merkezli International Realtors Group, konut ve ticari gayrimenkullerde uzmanlaşmış, Miami'den Orlando'ya kadar uzanan bölgede faaliyet gösteren emlak brokerlığı yapan bir firma. International Realtors Group'un iştiraki Property Invest USA ise Baltimore'da yüzde 10 net getiri sağlayan gayrimenkullerin satışını yapıyor. IRG, Miami'deki Uno Residences ve Missoni Baia gibi lüks projelerin henüz proje aşamasındayken anlaşmalarını yapıp yatırımcılara normal değerinin altında cazip fiyat avantajıyla yatırım yapma fırsatı sağlıyor.

BALTIMORE'A YOĞUN İLGİ

PIUSA şirketinin başkanı Cengiz Bayırlı, 2020'de ayda ortalama 90 ev satışı yaptıklarını, bu rakamı 2021'de iki katına çıkarmayı planladıklarını açıkladı. Dünyanın değişik noktalarında ofisler açarak büyümeye devam ettiklerini ifade eden Bayırlı şu bilgileri verdi: "Yatırımcılarımıza Baltimore şehrinde kiracı, geri alım garantili konutlar satıyoruz. Satıştaki evler kiracısı hazır bir şekilde alınıyor. Tapu işlemleri e-mail üzerinden elektronik imza ile yapılıyor. Yatırımcı hiçbir evrak işiyle uğraşmıyor, her şeyi onlar adına biz buradaki ekibimizle çözüyoruz. Kiraları Amerika'daki hesaplarına her ayın ilk haftası yatıyor. Kiracı ödemeyi yapmasa bile biz şirket olarak bunu imzaladığımız kontrat ile garanti ediyoruz. Ayrıca gayrimenkul yatırımlarını aynı fiyattan geri alma garantisi veriyoruz."

Doğu yakasının en büyük liman şehri Baltimore'da ev fiyatları Washington D.C.'ye kıyasla çok daha uygun. İnsanların çoğu evlerini kiralıyor ki bu da şehri yatırımcıların kiralık mülk satın alması için ideal bir yer haline getiriyor.

3 YIL KİRA GARANTİSİ

Property Invest USA, kira bedelini yatırımcı yatırımını elinde tuttuğu süre boyunca garanti ediyor. Bunu yapmaktaki amacı ise yatırımları yeniden değerlendirmek ve bir sonraki adımın ne olabileceğini, bir blok veya mahallenin yenilenmesi gibi, analiz etmek için birkaç yıl içinde yatırımcı kazanabilmek.

Son 2 yılda sadece Miami bölgesine yapılan yatırım tutarının 100 milyon doları geçtiğini belirten Guzman, "Bu miktara arazi veya proje yatırımı dahil değil. Bu yatırımların önümüzdeki 2 yıl boyunca yüzde 20 civarında artacağını düşünüyorum" diyor.

Giovanna Guzman, Türklerin ABD'de konut almalarının birçok avantajlarını da şöyle özetliyor:

"ABD'de yatırım yapmak sürekli yükselen bir trend. Kira getirileri Türkiye'ye nazaran en az 2-3 kat daha fazla. Ayrıca tapu işlemleri tamamen şeffaf ve tapu garantisi var. Miami'de 20 yıllık deneyimimizden dolayı yatırımcılarımıza çok iyi getiriler sağlıyoruz. Türkiye'deki yatırımcılardan inanılmaz bir talep görüyoruz."



ABD'nin Baltimore kentindeki evlere Türk vatandaşların yoğun ilgisi olduğunu belirten Cengiz Bayırlı ise, "Haziran'da 90 tane konut sattık, yüzde 35'ini Türkler aldı. Fiyatları 85 ile 100 bin dolar arasında değişen bu konutların kiraları garanti hem de 3 yıl sonra geri almayı garanti ediyoruz. Kiracıları Amerikan hükümeti tarafından garanti olduğu için ben de garanti edebiliyorum" dedi.

SİSTEM NASIL İŞLİYOR?

Amerika'dan ev almak için Amerikan vizesine gerek olmadığını aktaran Bayırlı, şu bilgileri verdi: "Pasaportunuzdaki bilgilerle avukatlar kontratları hazırlıyor, kontrat e-postayla yatırımcıya ulaşıyor. Müşteri elektronik ortamda imzalıyor, evin değeri 100 bin dolarsa bunun yüzde 50'sini tapu dairesinin hesabına aktarıyor. Bizim parayla hiçbir alakamız yok. Ben de evin tapusunu tapu dairesine veriyorum yatırımcı parayı tapu dairesine gönderiyor. Bütün işlemler bittikten sonra o para benim hesabıma geçiyor, tapu ise evi alan yatırımcının adına çıkıyor. Her şey elektronik sistemde, online oluyor. 10 ülkeden yabancı yatırımcılarla iletişim halindeyiz, evleri 3 gün içinde satıyoruz. Önümüzdeki 6 aydaki öngörüm, aylık 120-130 konut satacağız. 85 bin dolarlık evin kirası 900 dolar ile bin dolar arasında değişiyor."

Bu bir ilandır.