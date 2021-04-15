Smokin D'S Damat'tan alınır

15.04.2021 Perşembe

En şık gecelerin en akılda kalıcı detayı olmanızı sağlayacak kusursuz smokinler, D’S Damat Ceremony Koleksiyonunda sizleri bekliyor.

Hafızalara kazınacak bir gecenin en akılda kalıcı detaylarını sizin için incelikle düşünen D'S Damat Ceremony serisinde kırlangıç ve ince şal yaka smokinler başrolde. "Kalite" unsurunu öne çıkartan koleksiyonda siyah ve lacivertin en zamansız tonları kusursuz kalıplar ile birleşiyor.

Geleneksel bir şıklık arayanlara bu sezon da şal yaka veya ata yaka gömlek ve büyüyen papyon çeşitleri eşlik ederken, özgün tarzını ortaya koymak isteyenlere farklı boyun aksesuarları yardımcı oluyor. Tüm zarafeti ile tarzınızı ve duruşunuzu ortaya koyan kombininizi papyon, kravat ve aksesuar çeşitleri, smokininiz ile uyumlu kuşaklar, kol düğmelerinin yanı sıra Ceremony serisine özel deri ve rugan ayakkabılar tamamlayacak.

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