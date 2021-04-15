Zivella Rounded’a iF’ten ödül

15.04.2021 Perşembe

Zivella’nın Rounded isimli tasarımı iF Design Award’ta ödüle layık görüldü.

Yeni nesil çalışma alanları için özel tasarımlara imza atan Zivella, 2021'in ilk ödülünü iF Design Award'tan aldı. İkonik duruşa sahip Zivella Rounded Koltuk tasarımı Ofis kategorisinde ödüle layık görüldü.

Rounded dünyanın dört bir yanından gelen bağımsız uzmanlardan oluşan 98 üyeli iF jürisi tarafından değerlendirilerek sade ve geometrik dairesel formunun yanı sıra konforlu bir kullanıcı deneyimi sunması sayesinde ödüle layık görüldü. Yarışmaya 52 ülkeden 10.000'e yakın başvuru yapıldı.

Alınan ödüle ilişkin olarak Zivella Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Uzun "Yaklaşık bir yıldır koleksiyonumuzda yer alan Rounded, destek verdiğimiz genç tasarımcılarımızdan Emin Ercan'ın bir çalışması. Tasarım alanında ülkemizde yeni yeteneklerin yetişmesi bizim için çok kıymetli. Zivella olarak genç tasarımcılarımıza destek olmaya devam edeceğiz. Bu ödülü de birlikte kazandığımız için gurur duyuyoruz." dedi.

İKONİK DURUŞ

Bulunduğu mekanda ikonik duruşuyla dikkat çeken Rounded, konforlu bir kullanıcı deneyimi sunuyor. Sade ve geometrik dairesel formu ile konforlu oturma yüzeyi oluşturan Rounded, Emin Ercan imzası taşıyor. Rounded, tasarımın şaşırtıcı yanını yalınlıkla birleştiriyor.

Bu bir ilandır.