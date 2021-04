Ferrari tarih verdi

16.04.2021 Cuma

Ferrari daha önce hibrit güç aktarma organlarına sahip otomobiller üretti. Ancak bu haftaki Yıllık Genel Toplantısında, vekil CEO John Elkann yatırımcılara, otomobil üreticisinin 2025’te “tamamen elektrikli ilk Ferrari‘yi” açıklayacağını duyurdu.

Aynı zamanda yayınlanan bir sürdürülebilirlik raporunda (PDF), Ferrari, "hibrit ve elektrikli güç aktarma organları" nın yanı sıra yaklaşan Purosangue SUV dahil olmak üzere yeni gövde stillerini de açıkladı.

Vekil CEO John Elkann yaptığı konuşmada "Elektrifikasyon stratejimizi oldukça disiplinli bir şekilde yürütmeye devam ediyoruz. Ve bu teknolojileri hem motor sporlarında hem de yol araçlarında yorumlamamız ve uygulamamız, Ferrari'nin benzersizliğini ve tutkusunu yeni nesillere taşımak için büyük bir fırsat" açıklamasında bulundu.

SF90 Stradale, bir elektrik motorunun ve bataryanın ağırlığını, konumunu hesaba katabilen arka-orta motor mimarisinin ilk uygulaması olarak bahsediliyor.

Ferrari aynı zamanda konfor ve sportiflik arasında yüksek menzile sahip ön orta motorlu araçlar için yeni tasarımlar üzerinde çalışıyor.

Shiftdelete'ın haberine göre Ferrari, elektrikli otomobil üretiminin yanı sıra otonom sürüş teknolojisine de değindi. İtalyan üretici şirketin kendi kendine giden otomobiller üretme planı bulunmamakla birlikte, "özellikle GT segmentinde olmak üzere, yasal gelişmeler ve müşteri tercihlerine yanıt olarak otonom sürüş teknolojisinin belirli özelliklerini benimseyecek."

CEO konuşmasına şöyle devam etti;

"Tahmin edebileceğiniz gibi, çıtayı yükseltmekle başladık. Motor yarışlarından edindiğimiz bilgi birikimimizi kullanarak, hibrit otomobillerimiz olan SF90 Stradale ve SF90 Spider gibi harika teknik başarı ve sürüş deneyimini yarattık. Hem stilinde hem de performansında en iyi Ferrari geleneğindeler."

"2025'te ortaya çıkarmayı planladığımız ilk tamamen elektrikli Ferrari'miz için de çok heyecanlıyız. Maranello'daki mühendislerin ve tasarımcıların sayesinde tarihimizde böyle bir dönüm noktası için hayal edebileceğiniz her şeyin olacağından emin olabilirsiniz. Dolayısıyla, değişimin hızlandığı bu heyecan verici on yılı, yaptığımız her şeyde mükemmellik ve tutku sınırlarını yeni seviyelere itmek için daha da fazla yol açmak olarak görüyoruz."