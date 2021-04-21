Apple'ın aracı hakkındaki detaylar yazın ortaya çıkacak

21.04.2021 Çarşamba

CNBC’de yapılan bir ekonomi programında, Wedbush analisti Dan Ives, Apple’ın 2021 yazına kadar Apple Car ile ilgili ciddi bilgiler paylaşmasını beklediğini belirtti.

Los Angeles merkezli yatırım şirketi Wedbush'ın analisti dün CNBC'de yayınlanan bir ekonomi programına katıldı. Dan Ives'a göre Apple'ın 2021 yaz ayına kadar Apple Car hakkında ortaklıklar ve veri paylaşımı konusunda bir açıklama yapma olasılığı %85. 2022'ye girmeden Apple'ın otonom araç konusunda bir duyuru yapması gerekiyor aksi halde elektrikli ve otonom araçlar konusunda geç kalacak.

Analist Dan Ives'a göre, 2024 yılında Apple'ın bir otonom araç sürümü yayınlayacağı kesin ancak bunun için en erken 2 yıl öncesinde bir duyuru yapılması gerekiyor. Fakat burada oldukça sıkıntılı bir konu var; "Yatırımcılar ve iş ortaklıkları için 2022'de duyuru yapılması" oldukça geç kalındığını gösterir. Keza şu anda birçok firma elektrikli ve otonom araçlar için anlaşmalarını tamamlamak üzere.

Webtekno'nun haberine göre Apple'ın özellikle 2021 yılı başından beri sürekli Apple Car ve Project Titan PR'ı yapması borsa hisseleri için oldukça önemli. Keza firma bu kadar çok araç duyurusu yaparken ve yatırımcılara "bakın biz 2024'de bir araç çıkaracağız" diyorken mutlaka elle tutulur somut bir kanıt sunması gerekiyor. Aksi durumda sadece ortaya spekülasyon atmış oluyor. CNBC röportajında Ives'ın, "Apple'ın hala ortaklar bulması gerekli" söylemi aslında: "Apple'ın yatırımcı ve destek sorunu" çektiğinin en büyük işareti.

13 Nisan'da Apple'ın LG ve Magna'yla Apple Car anlaşması yaptığı söyleniyor. Resmi olarak anlaşma konusunda henüz duyuru yapılmadı. Hem borsa hem de firma yatırımcıları için bu durum yılan hikayesine dönmüş durumda. Apple eğer bu yıl resmi bir Apple Car duyurusu yapamazsa başı gerçekten ağrıyacak gibi görünüyor. Ayrıca Tim Cook'un Tesla görüşmesine gitmemesi de Apple için büyük fiyasko olarak görülüyor. Apple için Apple Car bu yıl gerçekten oldukça önemli gibi.