Volvo gelecek planını açıkladı

22.04.2021 Perşembe

Volvo, geri dönüşümle milyonlarca ton karbon ve yüz milyon dolar tasarruf etmeyi planlıyor. Şirket, 2040 yılına kadar döngüsel bir şirket olma hedefinin, 2025 yılına kadar 118 milyon dolar ve 2.5 milyon ton karbon emisyonu tasarrufu sağlamasına yardımcı olmasının faydalarıyla birlikte geleceğini düşünüyor.

Planın, etkili ve kapsamlı bir şekilde geri dönüştürmek olduğu belirtiliyor. Buna göre Volvo, çelik ve alüminyum gibi emisyon açısından ağır malzemeleri yeniden kullanmak için üretim döngüleri oluşturacak. Ayrıca israfı önlemek için parçaları yeniden üretecek, onaracak ve yenileyecek.

Bu durum arabalarının her parçasının yeniden kullanım düşünülerek tasarlanması, geliştirilmesi ve üretilmesi gerektiği anlamına geliyor. Hem Volvo hem de tedarikçilerinin bu tasarım gereksinimlerine uyması gerekecek.

Shiftdelete'ın haberine göre Volvo sürdürülebilirlik başkanı Anders Kärrberg, konuyla ilgili yaptığı açıklamada; "Bu, yaptığımız her şeyi ve bunu nasıl yaptığımızı yeniden düşünmemizi gerektiriyor. Sürdürülebilirliği düşünme ve şirket olarak çalışma şeklimize entegre etmeye güçlü bir şekilde odaklandık ve bunu, güvenliğin bizim için her zaman olduğu kadar önemli hale getiriyoruz" dedi.

Şirket, malzemeleri daha verimli kullanmak ve emisyonları azaltmak için dişli kutuları ve motorlar gibi parçaları zaten yeniden üretiyor. Volvo'nun tahminlerine göre, 40.000 parçayı yeniden üreterek 3.000 ton CO2 emisyonu tasarrufu sağladı.

Elektrikli araçlar yaygınlaştıkça bu amacın daha da önemli hale geleceği öngörülüyor. Örneğin Volvo, kullanım ömürlerini uzatmak için kullanılmış pilleri otomobillerin dışında yeniden kullanmayı planlıyor.

Ek olarak otomobil üreticisinin, otomotiv pillerini güneş enerjisi alanında yeniden kullanan BatteryLoop ile zaten ortaklık kurdu.

Şirket, çok fazla öngörü ve çaba gerektirmesine rağmen, eylemlerinin onu sadece daha yeşil bir şirket haline getirmeyeceğini, aynı zamanda çok fazla para tasarrufu yapacağını da öngörüyor.