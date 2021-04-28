Japon otomotiv devi o ismi satın aldı

28.04.2021 Çarşamba

Tesla ile elektrikli ve otonom araç sektöründe büyük sıçrayışlar yaşanması, diğer otomobil üreticilerini de bu alanda çalışmaya zorlandı. Tüm üreticiler ilerleyen yıllarda içten yanmalı motorlara veda ederek, tamamen elektrikli ve otonom araçlara geçiş yapmayı planlarken, Toyota’dan yeni bir yatırım haberi geldi.

Toyota, Uber'in en büyük rakibi olan araç çağırma uygulaması Lyft'in otonom sürüş bölümünü 500 milyon dolara satın aldı. Böylece Lyft şirketinin otonom sürüş birimi Toyota'nın yan kuruluşu Woven Planet Holdings bünyesine geçti.

Shiftdelete'ın haberine göre Ocak ayında faaliyete başlayan firma, akıllı şehirler, robotik ve otomatik sürüş gibi projeler için yatırımlar yapmaya devam ediyor.

Toyota'ya göre Woven Planet projesi, teknolojiyi daha ileri noktalara taşımak için mobilite hizmetlerinde mühendisler ve araştırmacıların yanı sıra yazılım ve sensör varlıkları ile otomatik sürüş sistemlerini bir araya getirecek.

Woven Planet İcra Kurulu Başkanı James: "Bu anlaşma yaşadığımız dünyayı, hepimiz için daha mutlu ve daha güvenli hale getirecek. Bunu mobilite teknolojileri aracılığıyla dönüştüreceğiz. Kaynakları ve altyapıyı bir araya getirmenin anahtarı bu proje olacak," dedi.

Woven Planet ve Lyft firmaları, teknolojinin ticarileştirilmesini hızlandırmak için Lyft sistemini ve filo verilerini kullanmak üzere ticari anlaşmalar da imzaladı.

Woven Planet yatırımlarından sorumlu George Kellerman ise: "Woven Planet, geleceğin mobilite çözümleri için Silikon Vadisi'nin yenilikçi kültürünü dünyaca ünlü Japon işçiliğiyle birleştirme misyonuna doğru ilerliyor," dedi.

Koronavirüs salgınının neden olduğu ekonomik yavaşlamaya rağmen Toyota çalışmalarına ara vermiyor. Elektrikli araçlar, yakıt hücreleri, hibrit otomobil, robotik ve diğer yenilikler dahil olmak üzere temiz emisyon teknolojisine yatırım yapmaya devam ediyor. Ancak otomobil sektöründe böyle bir teknolojinin ortaya çıkması, köklü şirketler için bir tehdit olabilir. Çünkü bu yeni teknoloji zamanla standart haline gelerek buna ayak uyduramayan şirketleri saf dışı bırakabilir.

Dünyanın en iyi otomobil üreticilerinin tümü, araçları daha akıllı, daha temiz ve daha bağlantılı hale getiren teknoloji üzerinde çalışıyor. 2012 yılında kurulan Lyft, bir ortak kullanım ve araç kiralama hizmeti sunmaktadır.

Öte yandan araç çağırma uygulaması Lyft'in en büyük rakibi olan Uber de, benzer bir uygulamayı duyurdu. geçtiğimiz yılın Aralık ayında Uber, sürücüsüz otomobil birimini Aurora Technologies şirketine satacağını bildirmişti.