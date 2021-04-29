Renault kararını verdi

29.04.2021 Perşembe

Fransız markanın CEO'su Luca De Meo, yeni nesil dizel motor geliştirmeye para harcamayacaklarını, bunun yerine eldeki motorları bir süre daha güncelleyeceklerini duyurdu.

Katı emisyon kuralları, kirli araçlara yönelik yaptırımlar ve elektrikli araçlar için sunulan teşvikler otomotiv üreticilerini köşeye sıkıştırmış durumda. Buna kemer sıkma politikaları da eklenince, yatırım konusunda gözden çıkarılan ilk şeylerden biri dizel motorlar oluyor.

Daha önce Nissan ve Volvo gibi birçok üreticinin ya dizeli tamamen terk etme ya da yeni nesil dizel motorlar geliştirmeme kararı aldığına şahit olmuştuk. Söz konusu şirketler bunun yerine Ar-Ge süreci oldukça pahalı olan elektrikli araç teknolojilerine odaklanıyor. Bu kapsamda Renault'nun da dizelden vazgeçmek zorunda kalacağı aşikardı fakat yeni açıklamayla bu durum daha somut bir hal aldı.

Donanımhaber'in haberine göre Fransız markanın CEO'su Luca De Meo, kısa süre önce düzenlenen genel kurul toplantısında şirketin gelecek planlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. De Meo'nun duyurularından birisi de Renault'nun son nesil dizel araçlarına uyacak yeni motorlar geliştirmeyeceği yönündeydi. Şirket bunun yerine elindeki motorları güncelleyecek. Görünen o ki Renault'da bir süre daha dizel motorlu araçlar göreceğiz fakat bu durum fazla uzun sürmeyecek gibi.

Maliyet kısma politikası kapsamında yeni dizel motorlara para harcamayacak olan Renault'nun hedefi elbetteki elektriklenme konusunda vites arttırmak olacak. Öyle ki Fransız marka 2025 yılına geldiğimizde tüm satışların yüzde 65'inin elektrikli araçlardan (hibrit dahil) oluşmasını hedefliyor. 2030 yılına yönelik hedef ise tüm satışların yüzde 90'ını elektrikli araçların oluşturması.

De Meo aynı toplantıda gelecek Renault modellerinin 180 km/s maksimum hızı aşamayacaklarını da duyurmuştu.