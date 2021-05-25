Tesla suçlu bulundu

25.05.2021 Salı

Tesla, bir yazılım güncellemesi ile araçların menzilini ve şarj hızını düşürmekle suçlanıyordu. Norveç'teki mahkeme sonuçlandı ve ABD'li üretici suçlu bulundu. Büyük bir tazminatla yüz yüze kalabilir.

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte otomobiller de tıpkı akıllı telefonlar gibi kablosuz yazılım güncellemeleri alır hale geldi. Haliyle bu durum bazı sorunları da beraberinde getirdi. Tesla da şimdi Norveç'te bu sorunlardan biriyle uğraşıyor.

Tesla'nın 2019 yılında yayınladığı bir yazılım güncellemesi sonrası kullanıcılar menzil değerlerinde yüzde 11'e varan düşüş yaşandığını belirtmişti. Yapılan incelemelerde 2016 yılından önce üretilen, 85 kWh'lık batarya paketine sahip Model S ve Model X'lerin bu durumdan etkilendiği ortaya çıkmıştı.

Donanımhaber'in haberine göre ABD'li elektrikli araç üreticisi, konuyla ilgili savunmasında güncellemenin "bataryayı korumak ve pil ömrünü iyileştirmek" için yapıldığını, sonuç olarak Tesla sahiplerinin küçük bir kısmını etkileyen menzil kayıplarının meydana geldiğini açıklamıştı. Menzil kayıplarının yanı sıra, Supercharger istasyonlarındaki hızlı şarj oranlarının da düşürüldüğü belirtiliyordu.

Yukarıda özetlediğimiz sebepler, Norveç, Danimarka ve ABD gibi ülkelerde bazı Tesla kullanıcılarının üreticiye yönelik dava açmasına neden oldu. Gelen haberlere göre Norveç'teki dava sonuçlandı ve mahkeme, Tesla'yı batarya kapasitelerini ve şarj hızlarını düşürmekten suçlu buldu.

Norveçli kaynaklara göre Tesla mahkemeye yanıt vermedi ve davacı olan 30 kullanıcının her biri 136,000 Norveç kronu yani 16 bin dolar tazminat hakkı kazandı. Şirket önümüzdeki birkaç hafta içinde itiraz etmezse binlerce araç sahibine tazminat ödemek zorunda kalacak. Sadece Norveç'te bu durumdan etkilenen 10 bin kullanıcının olduğu belirtiliyor.