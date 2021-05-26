Tesla yeni fabrikası için hedef belirledi

26.05.2021 Çarşamba

SpaceX ve Tesla CEO'su Elon Musk açıklama yaptı. Milyarder girişimci, Rusya ve çeşitli ülkelerde fabrika açmak istediğini söyledi.

Elon Musk, Rusya'da bir Tesla fabrikası inşa etmeyi düşündüğünü söyledi. Son zamanlarda sık sık kripto para borsasını etkileyen Twitter paylaşımlarıyla gündemdeki yerini koruyan Musk, bu kez elektrikli otomobil şirketine ilişkin çarpıcı açıklamalar yaptı.

Katıldığı programda konuşan milyarder girişimci, Rusya ve ABD arasındaki ilişkiden söz etti. İki ülkenin daha sıkı bir iletişimi olması gerektiğini ifade etti. Milyarder iş insanı, Tesla'nın yanı sıra SpaceX uzay taşımacılığı şirketinin de CEO'su.

Tesla'nın CEO'su, Cuma günü Moskova'daki bir programa konuk oldu. Milyarder iş insanı İnternet üzerinden Rus eğitim maratonu "Yeni Bilgi"ye katılarak soruları yanıtladı.

Elon Musk, "Zamanla dünyanın diğer bölgelerinde ve muhtemelen Rusya'da fabrikalar kurmaya çalışacağız." diyerek Rusya'da fabrika açılacağının sinyalini verdi. Buna göre Rusya, Tesla servis merkezlerinden birine sahip olmaya çok yakın. Ayrıca Musk, elektrikli otomobil şirketinin aynısını Kazakistan ve komşu ülkeler için de yapmayı düşündüğünü sözlerine ekledi.

Shiftdelete'ın haberine göre Elon Musk açıklamasında Rusya ve ABD'nin daha fazla iletişim kurmasının daha iyi olacağının altını çizdi. Milyarder, "Rusya'da çok fazla yetenekli enerji var. Rusya ile ABD arasında daha fazla diyalog ve iletişim olması gerektiğini düşünüyorum." dedi. Devamında, Rusya ve SSCB'nin teknolojik başarılarına hayran olduğunu söyledi.

Tesla'nın şu ana kadar ABD'de ve biri Çin'de olmak üzere birkaç fabrikası var. Bunların dışında bir tane de Berlin'de inşa ediyor. Son zamanlarda, İngiliz medyası şirketin İngiltere'de başka bir fabrika kurmayı planladığını öne sürdü.

Bununla birlikte, Elon Musk elektrikli taşımacılığı öven ve teknolojik ilerleme vizyonunu anlatan birkaç teknoloji tahminini ileri sürdü. Ünlü iş insanı, roketler hariç tüm ulaşımın elektrikli olacağını iddia etti. Tesla kurucu ortağı, uçakların elektrikli hale gelen son ulaşım şekli olacağını söyledi.

Elon Musk, arabaların gelecekte kendi kendine gideceğini de sözlerine ekledi. Son olarak otonom sürüş hakkında hiçbir tartışma ve soru işareti olmadığını vurguladı.

Elektrikli araçlar tasarlayan Tesla'nın merkezi Kaliforniya, Amerika Birleşik Devletleri'nde. Musk ve ortakları, şirketi 2003 yılında kurdu.