Google’ın aracı ortalığı karıştırdı

27.05.2021 Perşembe

Google'ın ana şirketi Alphabet'in sürücüsüz otomobil projesi Waymo, trafiği birbirine kattı. Trafikte ilginç hareketler yapan araç kısa sürede gündem olmayı başardı.

Son dönemde Tesla başta olmak üzere otonom araçların karıştığı kazalar ve güvenilirlikleri sorgulanırken, geçtiğimiz günlerde bir gelişme daha meydana geldi. Youtuber Joel Johnson tarafından paylaşılan görüntüler kısa sürede gündem olmayı başardı.

JJRick Studios kanalı altında hayatını sürdüren Youtuber, genellikle Google'ın ana şirketi Alphabet'in sürücüsüz otomobil projesi Waymo hakkında yayınladığı videolar ile biliniyordu. Youtuber, son yayınladığı video Google'ın otonom aracı Waymo'nun bazı sorunlarını ortaya çıkardı.

Shiftdelete'ın haberine göre Google'ın otonom taksi hizmetini test etmek için araçlardan birine binen Youtuber, aracın bir kavşakta sıkışıp kalmasının ardından şok oldu. Kısa süre içerisinde aracın servisini arayarak yardım isteyen Joel Johnson, bu anları eksiksiz bir şekilde kayıt altına aldı.

Ancak, daha yardım gelmeden otonom araç Waymo, kendi kendine hareket etmeye başladı. Verilen talimatları yanıtsız bırakarak hareket eden araç, ani manevralar yaptıktan sonra durdu. Ancak işin ilginç tarafı ise Waymo'nun burada üç şeritli bir yolu tıkaması oldu.

Yayınlanan videoda, aracın caddeden sağa dönmek isterken yolun bir bölümünün birkaç turuncu güvenlik konisi ile kapatılmasının ardından garip hareketler yaptığı anlaşılıyor. Yardım gelmeden tekrardan kalkış yapan araç, caddeden sağa dönüyor. Ancak tekrar garip hareketler yapan araç daha sonra güvenlik konilerinin arasında tekrar duruyor.

Araç burada yeniden kalkışa geçiyor. Hatta sorunun düzeldiğini düşünen Youtuber, aracın kısa süre gittikten sonra tekrar sıkışıp kalması ile ekip ile yeniden iletişime geçiyor.

Youtuber Joel Johnson'un çağırdığı yardım ekibi kısa süre sonra geliyor. Ancak işler burada bir kez daha ilginçleşiyor. Yardım ekibi araçlarından inerken otonom araç bir anda tekrardan kalkışa geçiyor ve birkaç metre gittikten sonra yeniden duruyor. Burada yardım ekibi biraz endişelenmiş olacak ki, ekipten bir kişi aracın otonom özelliğini devre dışı bırakarak kendi sürücü koltuğuna geçiyor. Yolculuk ise bu şekilde tamamlanıyor.