Artık radarsız çalışacak

28.05.2021 Cuma

ABD'li üretici, Kuzey Amerika'da satılacak yeni Model 3 ve Model Y'lerde Tesla Vision sistemine geçiyor. Bu sistemde radar yerine sadece kamera görüşünden yararlanılacak.

ABD'li elektrikli araç üreticisi Tesla, en çok satan otomobilleri Model 3 ve Model Y'de artık radar kullanılmayacağını açıkladı. Bunun yerine kamera temelli bir sistem kullanılacak. Tesla Vision adı verilen sistemin Kuzey Amerika pazarındaki araçlara entegre edileceği açıklandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, bu adımla birlikte Tesla modelleri autopilot, şerit değiştirme ve hatta full self driving gibi özellikler sunmak için ilk kez tamamen kamera geri bildirimine bağlı olacak. En çok satan modellerden radar sensörlerini kaldırmak Tesla için oldukça büyük bir adım. Pek çok üretici, araçların kötü hava koşulları ve düşük görüş şartlarında nesneleri görebilmesi için radardan yararlanıyor.

Donanımhaber'in haberine göre Tesla Vision isimli sistem ilk etapta bazı aksaklıkları da beraberinde getirecek. Zira Tesla'nın belirttiğine göre bu geçiş nedeniyle Autosteer (otomatik yönlendirme) ve Smart Summon (akıllı çağırma) gibi bazı Autopilot özellikleri teslim edilen araçlarda belirli bir süre için kullanılamayacak veya kısıtlı bir şekilde kullanılabilecek. İlerleyen haftalarda gelecek yazılım güncellemeleriyle bu problem giderilecek.

ABD'li üreticinin bu geçişte Model 3 ve Model Y'leri seçmesinin bir nedeni var. Şirket, bunlar daha çok satılan araçlar olduğu için kısa sürede çok daha fazla gerçek dünya verisi toplayıp analiz edebileceğine inanıyor. Böylelikle Tesla Vision sistemi diğer Tesla modellerine de hızlı bir şekilde entegre edilebilecek.

Diğer pek çok üretici otonom sürüş teknolojileri için kameraların yanı sıra radar ve lidar kullanıyor. Elon Musk ise lidar sensörlerinin çok pahalı olduklarını ve bu nedenle kullanmanın gereksiz olduğuna inanıyor. Radar sensörleri de görece pahalı donanımlar. Eğer Tesla sadece kameralara dayanan görüş sisteminde başarılı olursa, bu durum araçların üretim maliyetini de azaltacaktır.