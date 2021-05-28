2020 SONUÇLARI

BİRİNCİ TASARIMLAR

YAREN EZGİ MALKOÇ (Dış tasarım) 2000 yılında İzmir'de doğdu. İlkokul ve ortaokulu İzmir'de bitirdi. 2019 senesinde Bornova Anadolu Lisesi'nden mezun oldu. Aynı sene Eskişehir Teknik Üniversitesi Endüstriyel Tasarım bölümünü kazandı ve ikinci sınıf olarak öğrenimime devam ediyor. Yaren Ezgi Malkoç tasarıma olan ilgisini şöyle anlatıyor: "7-8 yaşlarında kendi kendime yapmaya başladığım ufak tefek craft projeleriyle başladı. İlerleyen yıllarda arabalara olan merakım da arttı. Ürün tasarımı ve araba tasarımına olan bu tutkumu daha da ilerletmek, bunu akademik bir boyuta taşımak adına endüstriyel tasarım okumaya karar verdim. Amacım, bu alanda kendimi en iyi şekilde geliştirip iyi bir tasarımcı olmak."