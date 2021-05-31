Sürücüsüz araçlar yollara çıkmaya hazırlanıyor

31.05.2021 Pazartesi

Sürücüsüz araçlar için Almanya'da meclisten geçmeyi bekleyen tasarı, kamuya açık yollarda bu otomobillerin geçişine izin verecek.

Almanya, sürücüsüz araçları içeren mevzuatı uygulamaya koyacak. Politika, önümüzdeki yıl kamuya açık yollarda yürürlüğe girecek. Dahası, robotaksi uygulaması için de adım attılar. Robotaksi için teknoloji şirketleriyle iş birliğini hızlandırdı.

Otonom testlere katılmak isteyen şirketlerin, sürücüsüz araçları çalıştırmadan önce uymaları gereken bir dizi kural olacak. Uzaktaki otonom süreçleri durdurmak için erişimin yanı sıra sorumluluk sigortası taşımaları gerekiyor.

Almanya, 2022 yılına kadar sürücüsüz araçların kamuya açık yollarda kullanılmasına izin verecek. Şu anda Almanya, ülkede otonom testlere izin veriyor. Ancak bu, direksiyon başında bir insan olmadan yani sürücüsüz araçların çalışmasının yolunu açacak.

Shiftdelete'ın, Techcrunch'a dayandırdığı haberine göre, Almanya'daki alt meclis tasarıyı geçen hafta kabul etti. Bu tasarı, özellikle 4. seviye otonom sistemli araçlara yönelik. Seviye 4 otonom, belirli koşul veya ortamda tüm sürüşün bilgisayar ile yönetilmesi.

Mevzuatta, "Gelecekte, otonom araçlar, kamuya açık karayolu trafiğinin belirli çalışma alanlarında, fiziksel olarak mevcut bir sürücü olmadan ülke çapında düzenli olarak çalışabilmelidir. Federal Hükümete göre, bu teknolojilerin potansiyelinden yararlanılabilmesi ve toplumun bunlara katılabilmesi için ilgili sistemleri düzenli olarak işletmek için daha ileri adımlar atılmalıdır." ifadesi yer aldı.

Tasarıya, toplu yolcu taşımacılığı, iş ve ikmal gezileri, lojistik, çalışan trafiğini idare eden şirket servisleri ve tıp merkezleri ile huzurevleri arasındaki seyahatler dahil. Ancak ticari sürücüsüz araçları kullanmak isteyen şirketlerin, sorumluluk sigortası taşıma zorunluluğu olacak. Bununla birlikte, otonom operasyonları uzaktan durdurma erişimi gibi bir dizi başka kurala uyması gerekecek.

Halihazırda Almanya'da test yapan şirketler Almanya'nın güçlü ekonomisine katkı sağlayabilir. Örneğin, Argo AI, otonom araçlarını Münih Havalimanı'ndaki LabCampus yenilik merkezinde test ediyor. Şirket, geçtiğimiz Haziranda Bavyera şehrinde Avrupa merkezini açtı. Bu yaz VW ID.Buzz elektrikli kamyonetlerini test etmek için Volkswagen ile ortaklaşa test sitesini açacak.

Geçtiğimiz hafta, Çinli robotaxi girişimi Pony.ai, Kaliforniya'da sürücüsüz araçları test etme iznine sahip sekizinci şirket oldu. Nuro ise, eyaletteki kamuya açık yollarda ticari faaliyet gösterme iznine sahip tek şirket.

Çin'de, Alibaba destekli AutoX gibi şirketler de sürücüsüz filoları halka açık yollarda test ediyor. Ancak Almanya'daki bu gelişme, normal trafiğe entegrasyon yönünde test etmenin ötesinde bir adım.