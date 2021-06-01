Hyundai kararını verdi

01.06.2021 Salı

Elektrik motoru, batarya ve yakıt hücresi gibi alanlara daha fazla kaynak ayırmayı planlayan Hyundai'nin bu kapsamda içten yanmalı model sayısını yarıya indireceği ifade ediliyor.

Elektrikli araç yatırımlarına ivme kazandırmaya hazırlanan Hyundai, iddiaya göre bu kapsamda önemli bir adım atacak. Koreli üreticinin içten yanmalı motora sahip model sayısını %50 azaltacağı belirtiliyor.

Reuters'ta yer alan habere göre Hyundai, elektrikli araç teknolojilerine yönelik yatırımlara daha fazla kaynak ayırabilmek için böyle bir adım atacak. Reuters, ismi açıklanmayan kaynaklara dayandırılan bu haberle ilgili Hyundai'ye ulaşmış.

Kia ve Genesis markalarını da bünyesinde barındıran Koreli üretici, yaptığı açıklamada doğrudan içten yanmalı model sayısını azaltacağına değinmese de ABD, Avrupa ve Çin pazarlarındaki elektrikli model yelpazesini artırmayı hedeflediklerini belirtmiş. Ayrıca, hidrojen yakıt hücreli araçlara yönelik çalışmalara da hız verileceği ifade edilmiş.

Donanımhaber'in aktardıklarına göre Hyundai, 2040'a kadar tüm ürün gamını elektriklendirmeyi planlıyor. Habere göre, içten yanmalı model sayısının kısa vadede azaltılması da bu planın önemli bir parçasını oluşturuyor. Böylece şirket, Ar-Ge kaynaklarını doğrudan elektrikli motorlar, bataryalar ve yakıt hücreleri geliştirmeye yönlendirebilir.

Aslına bakılırsa Hyundai, Çin pazarındaki içten yanmalı model sayısını 21'den 14'e indireceklerini ve 2022'den başlayarak her yıl yeni bir elektrikli model piyasaya süreceklerini açıklayarak beklenen sonun yaklaştığının sinyallerini vermişti.

Hyundai, odağına elektrikli araçları alan tek marka değil. PSA (Stellantis'in bir parçası olmadan önce) geçtiğimiz yılki açıklamasında artık içten yanmalı motorlara yatırım yapmayacaklarını açıklamıştı. Öte yandan Volvo, Ford ve GM gibi üreticiler de ilerleyen yıllarda ürün gamında sadece elektrikli modeller sunmayı planlayanlar arasında.