Otomotiv ihracatında mayıs ayının lideri oldu

02.06.2021 Çarşamba

Bursa, bu yılın mayıs ayında 571 milyon 966 bin dolarla en fazla otomotiv dış satımı yapan il olurken, İstanbul 467 milyon 979 bin dolarla ikinci ve Sakarya da 311 milyon 177 bin dolar ihracatla üçüncü sırada konumlandı.

Otomotiv endüstrisinde bu yılın mayıs en fazla ihracat gerçekleştiren il 571 milyon 966 bin dolarla Bursa oldu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, otomotiv endüstrisi, bu yılın mayıs ayında 1 milyar 882 milyon dolarlık ihracatla en fazla ihracat gerçekleştiren sektör olmaya devam etti.

AA muhabirinin TİM verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin en önemli otomotiv üretim üslerinde biri olan Bursa mayıs ayında da liderliğini sürdürdü.

İSTANBUL 2. SIRADAKİ YERİNİ KORUDU

Verilere göre, Bursa, 571 milyon 966 bin dolarla mayıs en fazla otomotiv dış satımı yapan il oldu.

Otomotiv ihracatında İstanbul, bu yılın mayıs ayında önceki aylardaki çıkışını sürdürerek 467 milyon 979 bin dolarla ikinci sırada yer aldı. Otomotivin önemli kentlerinden Sakarya, 311 milyon 187 bin dolarlık ihracat yaparak listenin üçüncü sırasında konumlandı.

Kocaeli ise geçen ay 162 milyon 434 bin dolarla dördüncü ve başkent Ankara'da 58 milyon 901 bin dolarla en fazla dış satım yapan beşinci il oldu.

KOCAELİ HARİÇ TÜM ÖNEMLİ ŞEHİRLERİN İHRACATI ARTTI

Bu yılın mayıs ayında Kocaeli hariç tüm ana üretim üssü kentlerin otomotiv ihracatında artış kaydedildi.

2020'nin mayıs ayına göre Bursa'nın otomotiv ihracatı yüzde 119 artış gösterdi.

İstanbul'un ihracatı bu dönemde yüzde 51, Sakarya'nın yüzde 110, Ankara'nın otomotiv ihracatı da yüzde 28 yükselirken, Kocaeli'nin ihracatı yüzde 39 geriledi.

EN BÜYÜK İHRACAT PAZARI ALMANYA OLMAYA DEVAM ETTİ

Türk otomotiv sanayisinin ihracatında en büyük pazar Almanya olmaya devam etti.

Türkiye'den Almanya'ya mayıs ayında 317 milyon 796 bin dolarlık otomotiv ihracatı gerçekleştirildi.

En fazla otomotiv ihracatı yapılan ülkeler sıralamasında Almanya'yı, 241 milyon 141 bin dolarla Fransa ve 133 milyon 332 bin dolarla İtalya izledi.

Birleşik Krallık 116 milyon 526 bin dolarla dördüncü ve ABD 97 milyon 308 bin dolarla beşinci sırada yer aldı. Böylece ABD geçen ayki altıncı sıradaki konumundan beşinci sıraya yükseldi.

İspanya'da 93 milyon 921 bin dolarla altıncı sırada yer aldı.

ABD'YE İHRACAT YÜZDE 373 ARTTI

Bu yılın mayıs ayında, Mayıs 2020'ye göre tüm önemli Avrupa ülkelerine otomotiv ihracatı artış gösterdi.

Birleşik Krallık'a söz konusu dönemde otomotiv ihracatında yüzde 43'lük artış kaydedildi.

Almanya'ya ihracat yüzde 75, Fransa'ya yüzde 67, İtalya'ya yüzde 92 ve İspanya'ya yüzde 51 arttı.

ABD'ye ihracat artışı yüzde 373, Rusya Federasyonu'na yüzde 120 ve Mısır'a da yüzde 134 oldu.