Huawei'den elektrikli araç üretimi için önemli adım

07.06.2021 Pazartesi

Huawei Digital Energy Technology Co Ltd ismiyle kurulan şirket, ünlü telefon üreticisinin elektrikli araba piyasasındaki ayağı olacak.

Akıllı telefon üretimi ile tanıdığımız Huawei yakında elektrikli araba üretimine başlayacak. Huawei Digital Energy Technology Co Ltd adı altında kurulan şirket, yüksek miktarda sermayesi ile hizmet verecek. Pek çok konuda AR-GE çalışmaları yapmak için kurulan firma, araba üretiminin yanı sıra tesis üretimine de el atacak.

Huawei Digital Energy Technology Co Ltd, akıllı telefon üreticisi Huawei tarafından kısa bir süre önce kuruldu. Yeni firmanın iş boyutu, elektrikli araçlar ve elektrikli araç tesisleriyle ilgili yeni teknolojilerin araştırılması ve geliştirmesini içeriyor.

Çinli teknoloji devi bir IThome raporuna göre, yeni enerji teknolojileri, enerji geri kazanım sistemleri, elektromekanik bağlantı sistemi geliştirme ve elektrikli araçların satışı amacıyla yeni enerji tesisleri için AR-GE kurmaya çalışacak. Şirketin, 3 milyar Yuan sermayesi bulunuyor. Dolar kuruyla bakıldığında bu miktar, 469 ABD Doları'na denk geliyor.

Shiftdelete'ın haberine göre şirket, bu firmayı karbon nötrlüğü elde etmek için kurdu. Dünya, büyük firmaların karbon izlerinin dünya üzerindeki etkilerine daha duyarlı hale geldikçe, çeşitli büyük teknoloji tabanlı şirketler çevresel nedenlerle karbon emisyonlarını azaltmak için çalışıyor. Aynı zamanda yeni kurulan şirket, şirketin otomobil pazarında genişleme planı olduğunu gösteren bir adım olarak görülüyor.

Huawei özellikle akıllı elektrikli araçlara olan ilgisini, diğer otomobil üreticileri ve tüketicileri için çeşitli donanım ve yazılımları piyasaya sürmesiyle gösterdi. Şirket, şu anda görünüşe bakılırsa elektrikli araçlarla ilgili tesisler geliştirmeye ve hatta piyasaya yeni teknolojiler sunmak için AR-GE kurmayı amaçlıyor.