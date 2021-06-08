Elon Musk o modelin iptal edildiğini açıkladı

08.06.2021 Salı

Tesla CEO'su, Model S Plaid'in yeterince iyi olduğunu belirterek bir üst versiyon olan Plaid+'a ihtiyaç olmadığını söyledi. Plaid+, vadettiği menzil ve performans verileriyle dikkat çekmeyi başarmıştı.

Tesla Model S ve Model X için merakla beklenen güncelleme nihayet bundan dört ay önce duyurulmuştu. Tasarım ve yazılım tarafındaki yeniliklerin yanı sıra Model S için sunulan Plaid+ versiyonu performansı ve menziliyle epey dikkat çekmişti.

Gel gelelim Tesla'nın yeni bir model veya versiyon duyurması onun üretime gireceği anlamına gelmiyor. Model S Plaid+ versiyonu için de benzer bir durum söz konusu oldu ve Tesla CEO'su Elon Musk, kişisel Twitter hesabından Plaid+'ın iptal edildiğini, Plaid'in çok iyi olduğunu ve bir üst versiyona ihtiyaç olmadığını belirtti.

Donanımhaber'in haberine göre Electrec konuyla ilgili Musk'a ulaşmış ve bunun nedenini biraz daha açık ifade etmesini rica etmiş. Musk da "400 mil (640 km) menzile sahip olduğunuzda daha fazla menzilin önemli olmadığını görüyoruz. Zira bu ve üzeri menzildeki seyahatlerde sürücü mutlaka tuvalet, kahve, dinlenme vb. için molaya ihtiyaç duyacaktır." açıklamasında bulunmuş.

Musk'ın sözünü ettiği menzili EPA ölçümlerine göre Model S Plaid versiyonu (627 km) aşağı yukarı sağlıyor. Tesla CEO'sunun Plaid versiyon yeterli, Plaid+'a ihtiyaç yok demesinin temel nedeni de bu. Model S Plaid teslimatları bu hafta başlayacak. İki versiyon arasındaki en önemli fark 200 km civarındaki menzil farkı (Plaid+ 836 km menzille duyurulmuştu) idi. Öte yandan 0-100 km/s hızlanma süresinin de Plaid'e kıyasla biraz daha az olduğu belirtilmişti.

Elon Musk'ın açıklaması mantıklı görünüyor fakat EPA ölçümleri her ne kadar gerçeğe yakın olsa da gerçek dünya koşullarını sağlamıyor. Örneğin soğuk iklimlerde, özellikle kış aylarında verim daha da düşecektir. Öte yandan ihtiyacı olmasa bile satın aldığı otomobilin yüksek menzilli olduğunu bilmek bazı tüketicilerin elektrikli araçlara daha sıcak bakmasına neden olabilir.