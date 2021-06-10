Özel oto servislerine ilgi her geçen gün artıyor

10.06.2021 Perşembe

Kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılmasıyla birlikte özellikle mekanik bakım hizmeti veren özel oto servislerinde gözle görülür hareketlilik yaşanmaya başladı.

Premium araçlara servis hizmeti veren Aşin Otomobil, özel oto servisleriyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Son yıllarda yükselişi süreklilik gösteren döviz kuru sebebiyle sarf malzemeleri fiyatlarında yaşanan artışın yanı sıra, yetkili servislerde yüksek yatırım maliyetlerinin etkisiyle işçilik ücretlerinin de yükseldiğine dikkat çekiliyor. Konuyla ilgili konuşan Aşin Otomobil Genel Müdürü Okan Erdem "Özel servislerde işçilik ücretlerine bir artış yansıtılmadığı için OEM parça kullanan kurumsallaşmış özel oto servisleri, tüketici için avantajlı bir konuma geçti. Bu sebeple 3 yaş ve üzeri araç kullanan premium araç sahiplerinin özel servislere olan ilgisi her geçen gün artıyor. Örneğin 4 bin TL'lik periyodik bakım, özel serviste ortalama 2 bin TL'ye gerçekleştirilebiliyor. Kullanılan parçalar üreticinin önerdiği marka ve kalitede olduğu takdirde memnuniyet oranı da maksimum seviyeye çıkıyor." ifadelerine yer verdi.

"AVRUPA'DA YÜKSEK İŞÇİLİK SEBEBİYLE ARAÇ SAHİPLERİ BAKIMLARI KENDİSİ YAPIYOR"

Ülkemizdeki araç servisi alışkanlıklarını Avrupa ülkeleriyle karşılaştıran Erdem, en önemli farkın işçilik fiyatlarında ortaya çıktığını söyledi: "Belirli standartları karşılayan kurumsal özel servislerimiz, Avrupa ülkelerine göre fiyatlandırma hususunda o kadar avantajlı ki, Avrupa ülkelerinden Türkiye'ye seyahate gelen yabancı plakalı araç sahipleri, servis hizmetini ülkemizde alıyor. Avrupa'da yüksek işçilik ücretleri, insanları -kendi garajında kendi bakımını yap- sistemine yöneltiyor. Almanya'da ortalama saatlik işçilik ücreti 150-250 Euro iken, Türkiye'de 150-400 TL. Yağ, filtre gibi değişimleri araç sahipleri serviste yaptırmak istemiyor. Ağır bakımları yapılacak ya da önemli mekanik problemler yaşayan otomobiller ise gözden çıkarılıyor. Sadece arıza ışığı yaktığı için araç mezarlıklarına bırakılan yüzlerce araca Almanya'da şahit olabilirsiniz." dedi.