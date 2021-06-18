Sahte çipler otomotiv ve farklı sektörler için tehlikeli olacak

18.06.2021 Cuma

Uzmanlara göre, 2022 yılına kadar devam etmesi beklenen çip kıtlığı dolayısı ile piyasaya sürülecek olan sahte çipler büyük tehlike oluşturacak.

Çoğu uzmanın tahminine göre küresel mikro devre sıkıntısı 2022'ye kadar devam edecek ve bu kriz, başta otomobil olmak üzere bir çok endüstriyi milyarlarca dolarlık gelirden etmiş durumda.

Uzmanlara göre çip kıtlığı, markaların kalite kontrollerini geçemeyecek tedarikçilere sipariş vermesine neden olacak ve orijinallerine benzer sahte çipler piyasaya çıkacak ve bu da büyük bir güvenlik tehdidi oluşturabilecek.

Donanımhaber'in haberine göre İleri Yaşam Döngüsü Mühendisliği Merkezi'nde (CALCE) sahte elektronik araştırmacısı olan Diganta Das bu kritik konuyla ilgili olarak şunları söylüyor: "Gelecek hafta 5.000 parça almanız gerekiyorsa veya üretim hattınız çalışmayı durdurursa, kendinizi zorunlu bir satın alma durumunda bulur ve standartlarınızı düşürürsünüz. Satıcı inceleme veya test prosedürlerinize uymayacaksınız ve bu büyük bir sorun yaratabilir."

Siber suçlular her zamankinden daha aktif olduğundan, performans eksikliği ve potansiyel aşırı ısınmanın yanı sıra sahte çiplerin oluşturduğu en büyük tehdit siber güvenlik konusu olarak gösteriliyor. Bu güvenlik açıkları yalnızca veri çalmak için değil, aynı zamanda insanların hayatını tehlikeye atabilecek akıllı ev ve arabaları hacklemek için de kullanılabilir.

Maryland Üniversitesi'nde makine mühendisliği profesörü ve CALCE'nin kurucusu olan Michael Pecht ise mevcut kıtlık nedeniyle bazı işletmelerin gelecek yıl sahte çip satın alacağından şüphe duymuyor:

"Sektörde kimsenin bunu düşündüğünü sanmıyorum. Bence şirketler artık sahtecilik sorununu değil, yalnızca programa uymayı düşünüyorlar. Güvenlikle ilgili işlerin yanı sıra özellikle tıbbi ve askeri endüstriler de etkilenecek."