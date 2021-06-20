Pilot Garage ve VavaCars'tan iş birliği

20.06.2021 Pazar

Türkiye çapında, 250'yi aşkın farklı noktada oto ekspertiz ve oto check-up hizmeti veren Pilot Garage, ikinci el araç sektörünün önemli oyuncularından VavaCars ile büyük bir iş birliğine imza attı.

Ülke genelinde yeni şubelerle daha geniş bir kitleyle buluşmaya hazırlanan VavaCars, büyüme sürecinde Pilot Garage'ın sertifikalı uzmanları, son teknoloji cihazlarıyla TSE standartlarını karşılayan ekspertiz hizmetiyle araç alım satımında kolaylık ve güven sağlamaya devam edecek.

Ülkemizin en yaygın hizmet ağına sahip kurumsal oto ekspertiz şirketi Pilot Garage, VavaCars ile iş birliği yaptı. Müşteri odaklı, üst düzey deneyim vizyonunda buluşan VavaCars ve Pilot Garage, araç alım satımına hız, güven ve kolaylık getirmeye devam edecek. Tarafsız yapısı, sertifikalı uzmanları ve son teknoloji teknik kontrol cihazlarıyla oto ekspertiz sektörünü kurumsallaştıran Pilot Garage'ın Genel Koordinatörü Cihan Emre, konuyla ilgili olarak "Sektörün en kıymetli markalarından birisi olan VavaCars ile yaptığımız iş birliği ile daha geniş bir kitleye ulaşmaktan mutluluk duyuyoruz. Araç alım merkezi sayısını artırmayı hedefleyen VavaCars'ın yeni büyüme sürecinde, 250'yi aşkın bayiimizle yanında olacağız." açıklamasını yaptı.

VavaCars Kurucu Ortağı ve CEO'su Lawrence Merritt ise "Bir süredir pandemi sebebi ile tüm dünya zor günler geçirse de biz bu dönemde müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak adına büyümemize ve onların yanında olmaya devam ettik. Araç alım merkezi sayımızı 2019'dan bu yana 7'den 24'e çıkarıp, İstanbul dışında Ankara, İzmir, Bursa ve Kocaeli'de de hizmet vermeye başladık, aldığımız araç sayısını %700 artırdık. Hizmet verdiğimiz 4 büyük şehir dışındaki bölgelerden de düzenli gelen yoğun talebe Pilot Garage iş birliğimiz ile cevap vermeye karar verdik. Sektörde kaliteli bir hizmet veren güvenilir ekspertiz firması Pilot Garage ile iş birliğine başlamaktan memnunuz, bu sayede farklı şehirlerde yer alan müşterilerimize de tarafsız ve şeffaf hizmetimizi sunmaya devam edeceğiz." dedi.

