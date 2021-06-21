Rekor fiyata satıldı

21.06.2021 Pazartesi

ABD'deki Barrett-Jackson isimli otomobil müzayede evi tarafından açık artırmaya çıkarılan en özel araçlardan biri olan 1994 model Toyota Supra tam 550 bin dolara satıldı.

Hızlı ve Öfkeli denince akla ilk gelen modellerden biri mutlaka ünlü aktör Paul Walker, ya da filmdeki adıyla Brian O'Conner'ın kullandığı Toyota Supra olacaktır. İşte o ikonik model, bir müzayede evinin düzenlediği açık artırma sonucu tam 550 bin dolara satıldı.

Serinin 2001 ve 2003 yıllarında yayınlanan ilk iki filminde iç ve dış çekimlerde kullanılan ve Paul Walker'ın kullandığı 1994 model Toyota Supra'nın müzayedede heyecan yaratacağı kesindi. Öte yandan yapılan açıklamaya göre bu fiyat müzayede evinin beklentilerini de aştı. 2015 yılında aynı görünüme sahip bir Toyota Supra 185 bin dolara satılmıştı. Fakat bu Supra sadece dış çekimlerde kullanılan dublör araçlardan biriydi ve Paul Walker tarafından kullanılmamıştı. Ayrıca söz konusu araçta 220 beygirlik 2JZ-GE motor bulunuyordu.

Donanımhaber'in haberine göre 550 bin dolara alıcı bulan Toyota Supra'da ise 320 beygir güç ve 427 Nm tork üreten çift turbo 2JZ-GTE 3.0 litre motor bulunuyor. Fakat bu Supra da filmde gösterilenin aksine stok bir araç ve manuel şanzımana sahip değil. Bunun yerine üretilen güç arka tekerleklere 4 ileri otomatik şanzıman vasıtasıyla aktarılıyor. Dikkat ederseniz iç mekanda manuel izlenimi yaratacak şekilde bir vites topuzuna yer verilmiş.

Öte yandan iç ve dış tasarım tam da beklendiği gibi. Dikkat çeken gövde rengi, "Nuclear Gladiator" isimli çıkartmalar, Bomex gövde kiti, APR arka spoyler ve 19 inçlik beş kollu jantlar dış tasarımdaki detaylar. 1994 model Toyota Supra'nın iç mekanında da filmdeki detayları görmek mümkün. Üç kollu yarış direksiyonu, çanak koltuklar ve kapı içlerindeki mavi döşemeler, yolcu tarafında ve A sütununda bulunan ekstra göstergeler bu detaylar arasında.

Fiyatıyla rekor kıran bu Supra, El Segundo'daki The Shark Shop'ta Eddie Paul'un elinden çıktı. Söz konusu araç ikinci filmde Slap Jack'in Supra'sı olarak yoğun bir modifikasyondan geçti fakat ilerleyen süreçte eski kondüsyonuna geri döndürüldü. İkonik Supra'nın yeni sahibine ayrıca bir kopya kullanmadığını kanıtlayabilmesi için kapsamlı belgeler ve Orijinallik Sertifikası da verildi.