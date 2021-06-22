Japon otomotiv devi planlarını açıkladı

22.06.2021 Salı

Uzun süredir içten yanmalı motor konusunda ısrar eden Mazda, nihayet elektrikli araç ile ilgili yeni kararlar aldığını duyurdu.

Mazda, her ne kadar elektrikli araç konusunda diğer markalara göre geç kalsa da otomobil severleri mutlu edecek açıklamalarda bulundu. Henüz tanıttığı elektrikli aracı satışa sunmayan şirket, 5 yıllık elektrikli araç planını açıkladı.

Diğer firmaların aksine hibrit ve elektrikli araç yerine içten yanmalı motorlarda verimliliği artırmaya çalışan Mazda, yeni planı hakkında duyuru yaptı.

Shiftdelete'ın haberine göre 2019 yılında MX-30 adını verdiği elektrikli modeli tanıtan firma, uzun süre elektrikli araç konusunda sessizliğini korudu. Henüz satışa sunulmayan model, 2021 yılının son çeyreğinde ABD pazarında sürücüler ile buluşacak.

Mazda, her ne kadar içten yanmalı motorlarda emisyon ve verimlilik konusunda iyi noktaya gelse de günümüz trendlerine uyacak.

Yeni hedeflerini basın ile paylaşan Mazda, 2022 ve 2025 yılları arasında 5 hibrit, 5 plug-in hibrit ve 3 tamamen elektrikli araç üreteceğini açıkladı. Şirket ayrıca 2030 yılına kadar üretim gamını tamamen elektrikli araç odaklı hale getireceğini belirtti.

Elektrikli araçlar için ABD, Japonya, Çin ve Avrupa pazarını hedeflediklerini belirten yetkililer, içten yanmalı motor seçeneklerinin de bir süre daha yer alacağının altını çizdi.