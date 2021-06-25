Koenigsegg, fosil yakıt ve elektriğe alternatif 3. bir alternatif planlıyor

25.06.2021 Cuma

Koenigsegg Automotive'in kurucusu Christian von Koenigsegg, yanardağların ürettiği karbondioksitten üretilen metanolden güç alacak bir otomobil üretmeyi planladıklarını söyledi.

Dünya, fosil yakıtlı otomobillerden elektrikli otomobillere geçiş sürecini yaşarken İsveçli süper spor otomobil üreticisi Koenigsegg, sektöre üçüncü bir alternatif sunmayı planlıyor. Şirketin kurucusu olan Christian von Koenigsegg, yanardağların ürettiği karbondioksiti metanole çevirerek araçlarına yakıt sağlamayı hedeflediklerini açıkladı.

Kulağa 'çılgınca' gelen bu fikir, şirketin çevre dostu, karbon salınımı yapmayan otomobil üretme planının bir parçası konumunda. Dolayısı ile fikir, çılgınca görünüyor olsa da günümüzün 'çevreci otomobil' ihtiyacına karşılık da sunmuş olacak.

Webtekno'nun haberine göre yarı aktif durumdaki yanardağlardan etrafa saçılan karbondioksiti metanole çevirme teknolojisinin ilk kez İzlanda'da kullanıldığını ifade eden Koenigsegg Automotive'in kurucusu, "Bu metanolü alıp diğer yakıtları dönüştüren santrallere güç sağlar ve sonra bu yakıtları Avrupa, Asya ya da ABD'ye taşıyan gemileri de etanol ile çalıştırırsanız, yakıtı tamamen karbondioksitten arındırılmış şekilde araca koyabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

Koenigsegg, söz konusu teknoloji ile ilgili iddialarını bir adım öteye taşıyarak doğru arıtma teknolojilerinin kullanılması halinde bu motorların çalışırken atmosferdeki parçacıkları da temizleyebileceğini belirtiyor ve "Bunlar şimdilik yenilenebilir yakıtların çok bilinmeyen eğlenceli tarafları fakat şu anda geliştirilmekte olan birçok teknoloji var" ifadelerini kullanıyor.