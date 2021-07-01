Alman otomotiv devi resmen açıkladı

01.07.2021 Perşembe

Volkswagen'in satışlardan sorumlu ismi Klaus Zellmer, bir gazeteye verdiği demeçte Volkswagen'in 2033 ve 2035 yılları arasında içten yanmalı model satışını durduracağını açıkladı.

Otomotiv devleri birbiri ardına beklenen açıklamayı yapmaya devam ediyor. En azından şimdilik Avrupa pazarı için. Volkswagen de 2035'e kadar içten yanmalı model satışını durduracağını açıkladı.

Alman markanın bu kararını satışlardan sorumlu isim olan Klaus Zellmer duyurdu. Zellmer, bir gazeteye verdiği demeçte 2033 ve 2035 yılları arasında içten yanmalı model satışının durdurulacağını açıkladı. Şunu belirtmekte fayda var ki bu karar birçok markayı bünyesinde barındıran Volkswagen Grubu için değil, Volkswagen markası için yapıldı. Fakat grubun diğer markaları da benzer tarihler için aynı hedefi koyacaktır. Zira kısa süre önce Audi de içten yanmalı modellere veda edeceklerini açıklamıştı.

Donanımhaber'in haberine göre Volkswagen'in bu kararı Avrupa için geçerli. Zellmer, açıklamasında ABD ve Çin pazarları için de aynı kararın "daha sonraki bir tarihten" itibaren geçerli olacağını açıklamış fakat tam tarih vermemiş. Ayrıca bu karar şimdilik Güney Amerika ve Afrika pazarlarında da geçerli olmayacak. Bunun nedeniyse söz konusu iki pazarın elektrikli araçlara hem siyasi açıdan hem de gerekli şarj altyapısı açısından hazır olmaması şeklinde açıklanmış.

Üreticilerin Avrupa'ya yönelik böyle bir karar alması çok da sürpriz değil. Zira Avrupa Komisyonu'nda tartışıldığı bildirilen teklifler arasında 2030'a kadar yüzde 60'lık, 2035 kadarsa yüzde 100'lük emisyon azaltımı yer alıyor. Bu da pratikte içten yanmalı motorlu araçların satışının neredeyse imkansız olacağı anlamına geliyor.

İçten yanmalı modeller için verilen bu karar, Volkswagen'in ürün gamındaki elektrikli araç sayısını artırmasını gerektiriyor. Alman marka da bu bağlamda ID adını verdiği elektrikli araç ailesini geliştirmeye devam ediyor.