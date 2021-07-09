Rimac ve Bugatti birleşiyor

09.07.2021 Cuma

Volkswagen çatısı altındaki Bugatti ve Hırvat elektrikli otomobil firması Rimac arasında bir iş birliği yapılacağı iddiası uzun zamandır kulislerde dolanıyordu. Bu iddiaların gerçeği yansıttığı bugün yapılan açıklama ile doğrulanmış oldu.

Son bir yıldır elektrikli otomobil kulislerinde dolanan en önemli söylentilerden biri Bugatti ile Rimac arasında gerçekleşeceği söylenen birleşmeydi. Porsche ve Rimac tarafından yapılan ortak açıklamada, iki firmanın birlikte Bugatti-Rimac adında bir ortak girişim kuracağı açıklandı.

Yeni girişimin merkezi Hırvatistan'ın Zagreb kenti olacak olsa da Bugatti'nin üretim merkezi şu anda bulunduğu Fransa, Molshem'de kalacak. Firmanın faaliyetlerine başlayacağı tarih olarak ise 2021 yılının sonu gösteriliyor.

İlk olarak 1909 yılında Ettore Bugatti tarafından kurulan firma, iki Dünya Savaşı arasındaki süreçte ürettiği hızlı ve stil sahibi otomobillerle adından söz ettirmeyi başarıyordu. Hatta firmanın o dönemde elde etmeyi başardığı Grand Prix galibiyetleri de bulunuyordu. Bugatti'nin ölümü ile ortadan kaybolan firma, 1963 yılında bu kez bir İtalyan sanayici olan Romano Artioli tarafından yüksek teknolojili süper otomobiller üretmesi için canlandırılmıştı.

Son olarak da 1998 yılında, o dönemin VW CEO'su ve Ferdinand Porsche'nin da torunu olan Ferdinand Piech tarafından marka bir kez daha ayağa kaldırılmıştı. O günden bu yana da Bugatti markası altında 1000 beygir güç üreten motorlara ve saatte en az 418 kilometre hıza ulaşan otomobiller üretilmesi için çalışıyor ve aşırı pahalı süper otomobiller satıyor.

Webtekno'nun haberine göre Mate Rimac yeni dönemde Bugatti-Rimac'ın CEO'luğunu yürütecek, Rimac grubu yeni firmanın %55 hissedarı olacak. Öte yandan Porsche hali hazırda Rimac grubunun %24 hissesine sahip. Yeni firma Bugatti Chiron ve Rimac Nevera üretimine devam edecek ancak bu üretim oldukça kısıtlı olacak.

Rimac, yaptığı açıklamada "Elbette ki bir Nevera alıp üstüne Bugatti logosu koymayacağız" derken, ellerindekileri kullanarak yeni bir model geliştireceklerini ifade etti. Elektrikli ve yüksek hızlara ulaşan bir süper otomobil görmek oldukça heyecan verici olabilir.