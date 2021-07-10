Porsche Taycan’lar geri çağırıldı

10.07.2021 Cumartesi

Porsche, ilk elektrikli aracı olan Taycan için geri çağırma kararı aldı. Şirket kararı yaşanan bir problem nedeniyle aldı.

Porsche, ilk elektrikli aracı olan Taycan'ı geri çağırma kararı aldı. Karar, araçta yaşanan ve çözülemeyen bir problem nedeniyle alındı.

Porsche, bazı araçlarında hareket halindeyken aniden güç kaybı yaşanması nedeniyle, ilk elektrikli otomobili olan Taycan'ı geri çağırma kararı aldı. Dünya çapında 43 binden fazla Taycan satan şirket, etkilenen araçların küçük bir zümreyi oluşturduğunu ifade etti.

Shiftdelete'ın haberine göre Porsche, araç sahiplerinin 60 ila 90 dakika süreceğini söylediği yazılım güncellemesi nedeniyle elektrikli Taycan'larını bayilere getirmeleri gerektiğini söyledi. İlk etapta düzeltme üretim hattından çıkan yeni Taycan'lara uygulanacak.

Yapılan açıklamada şirket, "Birinci önceliğimiz müşterilerimizin güvenliğidir. Porsche, bu ilkeyi akılda tutarak, Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi'ne güç elektroniği ve motor kontrol ünitesi yazılımını güncellemek için belirli MY20 ve MY21 Taycan araçlarını geri çağıracağını bildirdi. Yakın zamanda yapılan incelemeden sonra ise, bir yazılım güncellemesinin problemin çözümüne yardımcı olacağını düşünüyoruz" denildi.

Elektrikli araçlarda sıkıntı yaşan tek şirket Porsche değil. Birkaç ay önce Ford, yeni Mustang Mach-E elektrikli SUV'sinin araçlarını çalıştıramadığını bildirdiğini söyledi. Daha büyük pil paketinden güç alarak 12 voltluk pilin yeniden şarj olmasını engelleyen yazılımla ilgili olan problem, araçları yeniden başlatmayı imkansız hale getirmişti.

Tesla da, kısa süre önce yeni Model S Plaid'de lityum iyon 12 volt pile geçti. Ancak CEO Elon Musk 48 voltluk bir sistem kullanmanın potansiyel faydalarından da bahsetmişti.