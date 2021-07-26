Tesla'dan şarj istasyonları konusunda yeni adım

26.07.2021 Pazartesi

Tesla CEO'su Elon Musk Twitter'da yaptığı açıklamada, Tesla Inc'in süper şarj istasyon ağını bu yıl diğer elektrikli araçların kullanımına açmayı planladığını söyledi.

Elektrikli otomobil üreticisinin dünya çapında 25.000'den fazla süper şarj cihazına sahip hızlı şarj istasyonları ağı Tesla'ya rekabet avantajı sağladı. Kullanıcılar şarj istasyonu fazlalığı avantajına sahip Tesla marka otomobilleri öncelikli olarak tercih ediyorlar. Öte yandan diğer otomobil üreticileri oldukça hızlı bir şekilde piyasaya elektrikli otomobil modellerini sürmeye başladı ancak şarj istasyonu ihtiyacı oldukça büyük. Diğer otomobil üreticileri şarj istasyonu problemini çözmek için iş birlikleri yapıp bu alanda girişimci fikirler sunan şirketlere yatırım yapmaya başladılar.

Donanımhaber'in haberine göre Elon Musk yaptığı açıklamada, "Supercharger ağımızı bu yılın sonunda diğer elektrikli araçlara açık hale getiriyoruz" dedi, zamanla Tesla'nın şarj ağının Amerika dışındaki ülkelerde de diğer elektrikli araçların kullanımına açılacağını sözlerine ekledi.

Almanya'nın ulaştırma bakanı geçen ay Tesla ile yaptığı görüşmelerde Tesla'nın hızlı şarj istasyon ağının diğer marka araçların kullanımına açılmasını istedi. Bakan'ın bu talebi ile yapmak istediği şey elektrikli araç kullanımını teşvik etmek ve bu teşviğin önündeki şarj istasyonu problemini hızlıca çözmek.