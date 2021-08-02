Kapı kolları olmayacak

02.08.2021 Pazartesi

Elon Musk geçtiğimiz günlerde Twitter'da Cybertruck'ta kapı kolları olmayacağını yazdı. Ancak prototip lansmanında kapı kolları bulunuyordu.

Elon Musk geçtiğimiz günlerde Twitter'a Cybertruck'ta hiç kapı kolu olmayacağını ve arabanın kişiyi tanıyıp, kapıyı ona açacağını yazdı. Bu anlamda görünen o ki, Cybertruck prototipinin lansman etkinliğindeki kapı kolları artık olmayacak. Yani muhtemelen kapı kolunun olduğu yer tamamen düzleşerek araç daha fütürist bir görünüm kazanacak.

Donanımhaber'in haberine göre Model X, Tesla'nın şu anki serisinde otomatik ön kapılarla donatılmış tek model. Araç sahibi veya sürücü, anahtarlık ya da eşleştirilmiş bir cep telefonu ile Model X'e yaklaştığında araç otomatik olarak sürücü tarafındaki kapıyı açıyor. Kapı tamamen açılınca da sürücünün kapı koluna dokunmasına bile gerek kalmıyor. Kapının kapanması için ise sürücünün birkaç saniye fren pedalına basması yeterli oluyor.

Ancak bu özelliğe rağmen yine de Model X'in kapı kolları var. Öte yandan bu aracın kapılarını manuel ve dokunmatik ekran kontrolleri kullanarak açmanın da birçok yolu bulunuyor. Bu anlamda Cybertruck'taki kapıların temassız açılacak olması yeni bir şey değil.