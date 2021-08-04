Tesla’ya pahalıya patladı

04.08.2021 Çarşamba

Tesla, Model S sedan araçları için maksimum pil voltajını azaltmak için yazılım güncellemesi yaptığı için tazminat ödemeyi kabul etti.

Tesla, şirketin bazı Model S sedan araçları için maksimum pil voltajını azaltmak için yazılım güncellemesi yapmakla suçlanıyordu. Şirket, aleyhine açılan davayı çözmek için 1,5 milyon dolarlık tazminat ödemeyi kabul etti.

Davacılar, 2019'da yayınlanan yazılım güncellemesinden dolayı araçlarının daha yavaş şarj hızına sahip olduğunu ve yaklaşık 1743 araç için menzilin azaldığını iddia etmişti. Anlaşmanın sonucunda Tesla, olaydan etkilenen araç sahiplerinin her birine 625 dolar ödemeyi kabul etti.

Reuters'in haberine göre, mahkeme belgesinden çıkan sonuçta, "Bu miktar, geçici olarak düşünülen maksimum voltajın orantılı değerinin birçok katıdır ve bu nedenle Uzlaşma Grubu için mükemmel ve verimli bir sonuca işaret ediyor. Anlaşma karşılığında Uzlaşma Grubu, pillerin maksimum voltajını emen ve daha sonra geri yükleyen yazılım güncellemeleriyle ilgili taleplerinden vazgeçecek" ifadeleri kullanıldı.

Shiftdelete'ın haberine göre Tesla ödemeyi kabul etmenin yanı sıra, pil onarımı gerektiğinde garanti kapsamındaki otomobiller için pille ilgili teşhis ve bildirimler sağlamayı da kabul etmek durumunda kaldı.

Davacıların Tesla'dan ödemelerini nasıl alacakları konusu netlik kazanmış değil. Bir ABD bölge mahkeme yargıcı, önerilen anlaşmayla ilgili 9 Aralık'ta bir duruşma düzenleneceğini duyurdu. Öte yandan ödeme, Tesla'nın müşterilerine araç akülerini kıstıkları için yapacağı ilk ödeme olmayacak. Geçtiğimiz Mayıs ayında şirket, şarj hızlarını yavaşlattığı için Norveç'teki binlerce müşterisine toplamda 136 bin kron ödemeyi kabul etmişti.