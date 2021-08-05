Otomotiv devi o modelin üretimini sonlandıracak

05.08.2021 Perşembe

Renault Group CEO'su Luca de Meo, şirketin yılın ilk yarısına ilişkin ekonomik sonuçlarını açıkladığı toplantıda elektrikli ZOE'nin 2024'te üretime veda edeceğini açıkladı.

Renault ZOE'nin özellikle Avrupa'da elektrikli araç pazarının başarılı üyelerinden biri olduğu aşikar. Öyle ki Fransız modelin birçok kez Avrupa'nın en çok satan elektrikli otomobili olduğuna şahit olduk.

Öte yandan Renault ZOE'nin platformu eskimeye başladı. Diğer üreticiler gibi Renault da maliyetleri ciddi oranda azaltan, modüler yapıya sahip yeni nesil elektrikli araç platformlarına yönelmiş durumda. Bu da ZOE'nin sonunu getirecek gibi görünüyordu ki bu durum Luca de Meo tarafından resmi olarak onaylandı.

Donanımhaber'in haberine göre Renault Group CEO'su Luca de Meo, şirketin yılın ilk yarısına ilişkin ekonomik sonuçlarını açıkladığı toplantıda ZOE'nin 2024 yılında emekliye ayrılacağını açıkladı. Fransız üretici ZOE'den kalan boşluğu tamamen elektrikli olarak hayata döndüreceği ikonik modelleri 5 ve 4 ile dolduracak. Modüler CMF-EV platformunu kullanacak elektrikli 5'in üretim maliyetinin ZOE'ye kıyasla yüzde 33 daha az olacağı ifade ediliyor.

Üretim versiyonunun "Renault 5 E-Tech Electric" olarak adlandırılması beklenen kompakt modelin tanıtımı 2023 yılının sonuna doğru yapılacak ve 2024'ün başında satışa sunulacak. Ardından 2025 yılında elektrikli olarak hayata dönecek bir başka klasik olan Renault 4'ü göreceğiz.

R5'in başlangıç fiyatının 20 bin euro civarında olacağı ifade ediliyor. WLTP'ye göre yaklaşık 400 kilometre menzil sunması beklenen modelin Alpine imzalı yüksek performanslı versiyonu da bulunacak. ZOE ise önümüzdeki yıldan itibaren kademeli olarak yollardan silinecek.