Apple otomobili için yeni ortaklar arıyor

11.08.2021 Çarşamba

Yayınlanan yeni bir rapor; Apple'ın gizli bir gezi ile "Apple Car" tedarik zincirine yeni ortaklar bulmaya çalıştığını söylüyor.

Apple'ın yeni bir otomobil üzerinde çalıştığı uzun zamandır konuşuluyordu. Apple Car adıyla anılan bu modelin geliştirilmesi tüm hızıyla sürüyor. Söylentilere göre şirket, bir ekibini Apple Car geliştirme konusunda gizli bir şekilde Güney Kore'ye yolladı. Bu gizli iş turu Tayvanlı kaynak DigiTimes'ın yayınladığı raporda öne sürüldü.

Apple uzun süredir otonom araç projesine yardımcı yeni tedarikçiler ve büyük iş ortakları arıyordu. Rapor, bu gizli gezinin "Apple Car" tedarik zincirine yeni ortaklar bulma çabasının sonucu olduğu ileri sürüyor.

2014 yılında Apple, şirketin Cupertino genel merkezine yakın gizli bir yerde elektrikli bir araç geliştiren 1000'den fazla otomobil uzmanı ve mühendisle birlikte çalışmaya başladı. "Project Titan" olarak adlandırılan bu projede yeni gelişmeler var.

Shiftdelete'ın haberine göre son birkaç yıl boyunca, iç çekişmeler, liderlik sorunları gibi bazı sebepler Apple'ın otomobil projesini etkiledi. 2016 yılında Apple'ın proje planlarını rafa kaldırdığı bile söylentiler arasındaydı. Ancak en son bilgiler, şirketin geliştirme sorunlarının üstesinden geldiğini ve ilerlemeye devam ettiğini gösteriyor. Sonuç olarak marka tüketiciye yönelik bir otonom araç geliştirmeyi planlıyor.

The Korea Times tarafından hazırlanan ayrı bir raporda, Apple yetkililerinin "Elektrikli otomobil projesi için Kore'de iş ortakları aramak" için Güney Kore'yi ziyaret ettiği belirtiliyor. Ayrıca rapor; üst düzey yöneticilerin iş birliğini tasdik ettiği fakat görüşmelerin "hala erken aşamalarda" olduğunu söyledikleri de belirtiyor.

Ayrıca bu rapor Apple'ın Kore'nin elektronik devleriyle "ileri düzey" toplantılar halinde olduğunu ileri sürüyor. SK Group ve LG Electronics bu devlerden sadece birkaçı. Şirket Güney Koreli tedarikçilerin seri üretim yaptığı lityum-demir fosfat pili Apple Car'da kullanıyor. Güney Kore'deki ortak arama çalışmalarının altında da muhtemelen bu sebep yatıyor.

Apple'ın ülke dışında tedarikçi arayışı devam ediyor. Şirketin aynı zamanda Apple Car'da kullanılan pilin Amerika Birleşik Devletleri'nde üretileceğini taahhüt ettiği bildiriliyor. Bu spekülasyonlar, Apple'ın Güney Kore'deki turunda hedefinin tedarikçileri Amerika'da fabrika kurmaya ikna etme olduğunu düşündürüyor.

Apple son birkaç yıldır otonom aracı üzerinde çalışıyor. Ancak Apple analisti Ming-Chi Kuo'ya göre bu projenin en az 2025 yılına kadar resmiyet kazanmasını beklemek oldukça zor.