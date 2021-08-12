Renault'tan dikkat çekici adım

12.08.2021 Perşembe

Fransız otomobil devi Renault, Volvo'nun da çatı şirketi olan Geely ile bir iş birliğine imza attı. İki dev şirket, bu iş birliği kapsamında Geely'yi Güney Kore'ye, Renault'u ise yeniden Çin'e sokacak. İş birliği, daha sonraki süreçte daha fazla Asya pazarını kapsar hale gelecek.

Renault, Volvo'nun çatı şirketi olan Geely ile bir iş birliğine vardığını açıkladı. Şirket, bu iş birliği kapsamında Asya ülkelerindeki varlığını güçlendirecek.

Anlaşmaya göre Renault, Geely'nin Çin'deki teknolojilerini, tedarik zincirlerini ve fabrikalarını kullanarak Çin pazarına yeniden giriş yapmış olacak. Geely tarafından üretilecek hibrit araçların satış ve pazarlama süreci ise Renault'un sorumluluğunda olacak.

Webtekno'nun haberine göre iki dev şirket arasında yapılacak anlaşma, yalnızca Çin pazarını kapsamıyor. Yapılan anlaşma kapsamında Geely'nin hibrit araç markası Lynk & Co, Renault sayesinde Güney Kore pazarına giriş yapacak. Bu sayede her iki tarafın da kazanacağı bir iş birliği yapılmış olacak.

İkili arasında yapılan anlaşma, şimdilik Çin ve Güney Kore pazarlarını kapsıyor. Ancak iş birliği, önümüzdeki yıllarda çok daha fazla Asya pazarını kapsar hale gelecek.