Tesla'dan araç pili kararı

19.08.2021 Perşembe

Elektrikli araç pil üretiminin çevresel zararları konusunda çalışmalar yürüten Tesla, 2020 yılı etki raporunu açıkladı. Şirket, kendi dönüşüm tesislerini kurarken, %92 oranında geri dönüşüm sağlayacak.

Tesla, bu hafta yayınlandığı 2020 etki raporu ile beraber, pil hücresi malzemelerinin yaklaşık %92'sini geri dönüştürebilme kapasitesine sahip olduğunu açıkladı.

Şirket, elektrikli araçlarında bulunan ve kullanım süresini tamamlamış piller için yıllardır üçüncü taraf geri dönüşüm firmaları ile çalışıyordu. Piller için gerekli olan kobalt gibi maden malzemelerinin geri dönüşüm yolu ile maliyetini azaltmayı düşünen şirket, "büyük ölçekli pil malzemesi geri kazanımı ve geri dönüşümü ile ilgili maliyetler, hücre üretimi için ek hammadde satın almaktan çok daha düşük olacağından, uzun vadede önemli tasarruflar elde etmeyi umuyoruz" dedi.

Donanımhaber'in haberine göre geçtiğimiz yıl İsveç Enerji Ajansı tarafından, Lityum iyon pil üretiminin üretilen kWh pil kapasitesi başına 61 ile 106 kilo karbondioksit yayılımına sebep olduğu açıklandı. Bu nedenle geri dönüşüm için dışa bağımlılığı azaltmayı hedefleyen şirket, pillerin %100'ünün geri dönüştürülmesini ve ham metallerin %92'sinin yeniden kullanılmasını sağlayacak kapalı döngü geri dönüşüm sistemini kullanacağını söylüyor.

2020 yılının dördüncü çeyreğinde Gigafactory Nevada'da yer alan hücre geri dönüşüm tesisinin ilk aşamasının kurulumunu tamamlayan şirket, 2020 yılı içerisinde 1.300 ton nikel, 400 ton bakır ve 80 ton kobalt'ın geri dönüşümü sağladı. Ayrıca şirket, "Şirket içi hücre programımızın üreticisi olarak, önemli pil malzemesi geri kazanımını en üst düzeye çıkarmak için ürünlerimizi verimli bir şekilde geri dönüştürmek için en iyi konumdayız'' sözlerini dile getirdi. Tesla, araçların pil takımının araçlardan daha uzun ömürlü olacak şekilde tasarlandığını açıklarken, gelecek için tek çözümün pil geri dönüşüm kapasitesini arttırmak olduğunu düşünüyor.