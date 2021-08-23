Tesla yeni tesis kurmaya hazırlanıyor

23.08.2021 Pazartesi

ABD merkezli elektrikli araç şirketi Tesla, bugün yaptığı açıklamada, yenilenebilir enerji kullanımının artması sebebiyle Japonya’nın kuzeyinde yeni bir enerji depolama tesisi kuracağını açıkladı.

Elektrikli araç şirketi Tesla yaptığı açıklamada Japonya'nın kuzeyinde yer alan Hokkaido'da yeni bir enerji depolama tesisi kurmayı planladığını duyurdu.

Dev şirket, 500 eve güç sağlayabilecek 6.095 kWh (kilovat saat) kapasiteli enerji depolama sistemini inşa etmek için Japon enerji perakendecisi ve toplayıcısı Global Engineering ve mühendislik firması Ene-Vision ile iş birliği yapacak.

Donanımhaber'in haberine göre Tesla, 2022 yazında faaliyete geçmesi planlanan proje için Megapack pil teknolojisini kullanacak. Proje kapsamında Global Engineering şirketi; toptan elektrik piyasası, dengeleme piyasası gibi işlerle ilgilenirken, Ene-Vision ise tedarik ve inşaat işlerini yürütecek.

Global Engineering yetkililerinden birinin açıklamasına göre projenin değeri yaklaşık olarak 300 milyon yen (2.7 milyon dolar).

Ayrıca yetkililer, bu projenin yenilenebilir enerjinin kullanımının genişlemesine yardımcı olmasını ve maliyetleri düşürmesini hedeflediklerini belirtti.