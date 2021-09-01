Çip krizi üretimi vurdu

01.09.2021 Çarşamba

PSA Grubu ve Fiat Chyrsler'ın birleşmesi sonucu pek çok markayı tek çatı altında toplayan dev bir üretici haline gelen Stellantis, Avrupa ve ABD'deki bazı tesislerinde çip krizine boyun eğdi.

Otomotiv dünyasında son dönemin korkulu rüyası haline gelen küresel çip krizinin etkileri sürüyor. Fiat, Peugeot, Citroen ve Opel gibi markaları tek çatı altında toplayan Stellantis, üretim tarafında sıkıntılı günler yaşıyor.

Donanımhaber'in haberine göre Stellantis, yarı iletken tedariğindeki sıkıntılar nedeniyle Avrupa, ABD ve Kanada'daki bazı fabrikalarda üretime ara verdi. Bu kapsamda geçtiğimiz hafta Fransa'daki Rennes ve Sochaux tesisleriyle Almanya'daki Eisenach tesislerinde üretim durdu. Öte yandan Rennes fabrikasında makinelerin bu hafta da kapalı kalacağı ifade edildi.

Stellantis'in İtalya'daki Sevel fabrikası da çip krizi nedeniyle üretime bir hafta boyunca ara verdi. Grubun Avrupa'daki en büyük hafif ticari araç üretim tesisi olan fabrikada Fiat, Peugeot ve Citroen modelleri üretiliyor. 7 bine yakın çalışanı olan fabrikada normal şartlarda günde yaklaşık 1200 adet ticari araç üretimi yapılıyor. Üretimi yapılan modeller ise Fiat Ducato, Peugeot Boxer ve Citroen Jumper.

Krizden sadece Stellantis'in Avrupa'daki üretimi etkilenmiyor. Buna göre Chrysler'ın ABD ve Kanada'da bulunan iki üretim tesisi bir hafta boyunca kapalı kalacak. 7 binin üzerinde çalışanı bulunan ABD'deki fabrikada Ram 1500 modeli üretiliyor. Bunun yanı sıra ABD'de Jeep Cherokee üretimi yapılan tesis de bir hafta üretimi durduracak. Ayrıca Dodge Challenger ve Charger gibi modeller de kesintiden etkilenecek.

Tedarik sorunu nedeniyle pek çok üretici, hatta ülkeler alarma geçmiş durumda. Toyota, çip krizi nedeniyle bir aylık üretiminin yüzde 40 oranında düşeceğini duyurmuştu. Volkswagen ise farklı olarak Brezilya'da multimedya sistemi bulunmayan modeller satmaya başladı. Uzmanlara göre 2022 yılı da çip krizinden bahsettiğimiz bir yıl olacak.