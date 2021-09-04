Çıkış tarihi yeniden ertelendi

04.09.2021 Cumartesi

Elon Musk, daha önce defalarca ertelenerek tepkilere neden olan Tesla Roadster modelinin çıkış tarihinin yine ertelendiğini duyurdu.

Elektrikli ve otonom araçlarıyla otomobil piyasasında boy gösteren Tesla, son dönemde aldığı erteleme kararları nedeniyle ciddi şekilde eleştiriliyor. Son olarak şirketin CEO'su Elon Musk, daha önce defalarca ertelenen yeni Tesla Roadster modelinin çıkış tarihinin yine ertelendiğini duyurdu.

Uzun süredir beklenen Tesla Roadster hakkında üzücü haberi şirketin CEO'su Elon Musk verdi. Musk, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda otomobilin çıkış tarihinin 2023 yılına ertelendiğini ve bunun nedeninin de dünya genelinde yaşanan tedarik ve çip krizi olduğunu ifade etti.

Tesla'yı yakından takip eden kişilerin bildiği üzere gelen bu erteleme kararı ilk değil. Zira Tesla Roadster'ın ilk etapta 2020 yılında lansmanının yapılması ve daha sonra yollara çıkması bekleniyordu. Ancak o dönem Elon Musk yaptığı açıklamada otomobilin 2021 yılının sonuna ertelendiğini ifade etmişti.

Shiftdelete'ın haberine göre takip eden Ocak ayında ise otomobilin çıkış tarihi 2022 yılına ertelendi. Şimdi de bir açıklama daha geldi ve son olarak otomobilin çıkış tarihi 2023 yılına ertelendi. Şirkete yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre, mevcut sıkıntıların devam etmesi halinde yeni bir erteleme açıklaması daha gelebilir.

Şirketin Tesla Roadster dahil olmak üzere birçok ürünü ile ilgili sürekli erteleme kararı alması da ciddi şekilde tepki çekmeye başladı. Şirket daha önce Tesla Model S Plaid modelinin teslimatlarını ince ayar yapılacağı gerekçesiyle birkaç defa geciktirmişti. Bunun yanı sıra şirketin FSD yazılımına gelmesi beklenen çeşitli güncellemeler de uzunca bir süre ertelenerek kullanıcıların tepkisine neden olmuştu.