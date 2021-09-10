Elektrikli aracının testleri için araç test merkezi satın aldı

10.09.2021 Cuma

Geçtiğimiz günlerde çıkış tarihi sızdırılan Apple Car için test merkezi satın alındığı ortaya çıktı.

Geçtiğimiz günlerde Apple'ın LG Electronics ve SK Group dahil olmak üzere bazı asyalı otomobil teknolojisi tedarikçileriyle görüştüğü ortaya çıktı. İddaya göre şirket, Apple Car testleri için araç test merkezi satın aldı.

Phoenix Arizona'nın hemen dışında bulunan 5.458 dönümlük test alanı, bir süre önce Route 14 Investment Partners LLC tarafından kiralandı. Apple ile bağı olduğu düşünülen Route 14, bir hukuk bürosu aracılığıyla işlemleri gerçekleştirdiği için gizliliğini korumayı başardı.

Satın alma işlemi, MacRumors tarafından keşfedildi. 125 milyon dolara satın alınan test merkezinin ne zaman faaliyete geçeceği henüz bilinmiyor.

Shiftdelete'ın haberine göre Apple'ın Corporation Trust Company (CTC) içinde Route 14'ün de kayıtlı olduğu bir posta kutusuna sahip olduğunu söyleyen analistler, iki şirketin organik bağı olduğunu belirtti.

Apple'ın son zamanlarda elektrikli araç çalışmalarını hızlandırması yeni söylentileri de beraberinde getiriyor. Uzun süredir Hanwha ve LG Electronics gibi şirketler ile çalışma yürüttüğü bilinen Apple, iddiaya göre elektrikli araç konusunda sona yaklaştı.

Apple, Mercedes'te çalışan iki mühendisi "Özel Projeler Grubu" ile çalışmak üzere işe aldı. İddialar arasında şirketin ilk Apple Car modelini 2024 yılında piyasaya süreceği yer alıyor.