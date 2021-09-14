Camlar silecek yerine lazerle temizlenecek

14.09.2021 Salı

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, lazer destekli cam temizleme sisteminin patentini aldı. Şirket gelecekte cam sileceğini rafa kaldırmayı hedefliyor.

Cam silecekleri otomobillerde çok eskiden beri kullanılıyor. Araçların vazgeçilmezlerinden biri olan bu parçalar yağmur sensörü sayesinde otomatik olarak çalışma yeteneği kazansalar da uzun yıllardır tasarımları değişmeden aynı şekilde kaldı.

Donanımhaber'in haberine göre Tesla, sadece otomobillerde değil, aynı zamanda güneş panellerinde de kullanılabilecek yenilikçi cam temizleme yöntemiyle karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Amerikalı elektrikli otomobil üreticisi bulduğu yeni fikrin patentini aldı.

ABD Patent ve Marka Ofisi (USPTO) veritabanında listelenen patent, cam yüzeydeki kirleri lazer ışınlarıyla temizlemekten bahsediyor. Şirket mühendisleri tarafından tasarlanan sensörler, cam üzerinde leke algıladığında sistem o bölgeye lazer ışınları göndererek temizlenmesini sağlayacak.

Tesla bu teknolojiyi aynı zamanda güneş panellerinde de kullanmayı planlıyor. Toz ve kir tabakasının güneş panellerinin verimliliğini önemli ölçüde azaltığı bir gerçek. Dolayısı ile bu patentin enerji alanında da oldukça ciddi bir sorunu ortadan kaldıracağını söyleyebiliriz.