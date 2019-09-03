İşte 2020 model Nissan Juke

03.09.2019 Salı

Küçük crossover sınıfını bundan yaklaşık 10 yıl önce sıra dışı bir tarzla yerinden oynatan ve bu sınıfın adeta kurucu üyesi olan Nissan Juke ikinci nesliyle karşımıza çıktı. 2009 Cenevre Otomobil Fuarı'nda tanıtılan Qazana konseptinin gerçek dünyaya adapte olmuş hali diyebileceğimiz çok cesur bir tasarımla üretilen birinci nesil büyük bir satış başarısı elde etti. Yeni nesilde birinci nesli karakteristik yüzü mümkün olduğunca korunurken otomobilin imzası olan dairesel farlara Y formlu LED gündüz aydınlatması eklenmiş. Daha keskin hale gelen A sütunları ve geriye belirgin bir eğim gösteren tavanla birlikte otomobilin siluetinde coupe izleri görmek de mümkün.

Birinci neslin en göz kamaştırıcı bölümlerinden biri otomobilin arka kısmıydı. Bombeli bagaj camı ve çamurluklarla bütünleşen bumerang formlu stoplar otomobile büyük bir karakter kazandırıyordu. Yeni nesildeyse insanın içine daha yoğun işleyen bu karakter terk edilerek daha keskin ve aynı zamanda da daha mekanik ve ruhsuz bir yapı benimsenmiş. Tasarım uyumsuz veya zorlama mı? Kesinlikle hayır, aksine dinamik görünüyor. Ancak duygusal yapı terk edilmiş. Selefine göre uzunluğu 75 mm artarak 4210 mm'ye ulaşan yeni Nissan Juke'un 1595 mm'lik yüksekliğiyse bir önceki nesilden 25 mm daha fazla. Boyutlardaki değişimin yaşam alanına etkisiyse arka diz mesafesinde 58 mm ve arka baş mesafesnde 11 mm'lik artış olmuş. Aynı şekilde bagaj hacmi de selefiyle karşılaştırıldığında yüzde 20 civarında artarak 422 litreye çıkmış.

İlk nesilde özgün bir kokpit mimarisiyle karşımıza çıkan ve özellikle parlak kaplama seçeneklerinin de sunulduğu, motosikletlerin yakıt deposundan ilham alınan bir vites konsoluyla dikkat çeken Juke'ta malzeme kalitesi sıkça eleştiri alan bir noktaydı. Nissan yeni Juke'u daha olgun bir otomobil haline getirirken bunu iç mekana da yansıtmayı amaçlamış. Dairesel havalandırma kanalları, büyük multimedya ekranı ve dijital-analog gösterge tablosu gibi detaylar modern görünürken kokpitin donanım seviyesine göre deri veya Alcantara daha kaplanabilmesi bu sınıf için önemli bir ayrıcalık.

İlk nesilde 3 benzinli ve 1 dizel motor, manuel ve CVT otomatik şanzıman ve önden çekiş veya 4x4 aktarma seçenekleriyle çok geniş bir kitleyi memnun etmeyi amaçlayan Nissan Juke, yeni neslindeyse ilk etapta kendinden emin bir biçimde tek bir motorla yollara çıkacak. 117 HP gücündeki 1,0 lt'lik 3 silindirli benzinli turbo motoru manuel ve çift kavramalı otomatik şanzımanla sadece önden çekişli olarak tercih etmek mümkün olacak. Küçük crossover bu yılın sonunda Avrupa genelinde satışa sunulacak.