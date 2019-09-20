Sürüş: Honda Civic HB 1.6 Dizel

20.09.2019 Cuma

Honda’nın kompakt modeli Civic, hatchback karoser tipiyle sınıfının en farklı ve özgün görünen modellerinden biri. 5 gövde rengiyle tercih edilebilen otomobil test aracındaki sedefli Sonik Gri rengiyle birlikte ışığın geliş açısına göre “yanar-döner” hale geliyor.

4518 mm ile sınıfının en uzunlarından biri olan Civic HB kabin genişliğinde sınıf beklentilerini karşılarken sürüş pozisyonu sportif tasarımı destekler bir biçimde alçak tutulmuş. Koltukların bir hayli alçakta olması uzun boyluların dizlerini kırmasına neden oluyor. İç mekan kalitesinde önemli eleştiri noktaları yokken kokpitte gösterge tablosu ve orta konsolda menüler alışkanlık gerektiriyor.

120 HP gücündeki 1,6 lt'lik dizel motor biraz gürültülü bir çalışma karakterine sahipken çekiş gücü ve güç üretim karakteri başarılı. 9 ileri vitesli otomatik şanzıman bu sınıf için sıra dışı bir özellik ve şanzımanın motorla uyumu genel olarak başarılı. Ancak vites kolu yerine düğmelerin kullanılması pratik değil. Sert ve normal olmak üzere iki ayara sahip adaptif amortisörlerin kullanıldığı süspansiyon sistemi spor modunda Civic'in sürüş konforunu azaltırken sürüş dinamizmi düzgün zeminli yollarda fark edilir biçimde artıyor. Bunun dışında otomobilin standart ayarları yol tutuş ve konfor arasında başarılı bir denge sunabiliyor.

