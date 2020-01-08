Görev odaklı: Dacia Duster 1.5 Blue dCi 4x4

08.01.2020 Çarşamba

Yenilenen Dacia Duster ailesinin dört tekerlekten çekişli olan versiyonu otohaber’in konuğu oldu. Belirli bir göreve, arazi şartlarına hizmet eden bu seçeneğin performansını mercek altına aldık.

Dacia Duster yeni neslinde ilgi çekecek yenilikler ve donanımlarla geldi. Yeni far, panjur, stop ve tamponlarıyla daha modern görünüyor. Uzunluğu 26 mm, genişliği 52 mm arttırılan Duster'ın ön camı 100 mm ileri taşınmış. Otomobilin içerisinde de anahtarsız çalıştırma, yeni multimedya sistemi gibi modernleştirmeye gidilmiş.

Multimedya ekranından izlenen 360 derece çevre görüş haricinde test aracımızın aktarmasına özel olan araç eğim göstergesi de bulunuyor.

Vites konsolunda 4x4 versiyona özel dairesel kumanda gözümüze çarpıyor. 2WD, AWD ve Lock fonksiyonları bulunan kumanda pratik kullanılıyor.

Yokuş iniş sistemi de yine sadece Duster 4x4'e özel. Fiyat listesinde 1.5 Blue dCi 115 HP ve 1.3 Tce 150 HP motorlarıyla 4x4 çekiş sunulduğunu görüyoruz. Test aracımız 1.5 Blue dCi 115 HP 4x4. Bu aracın özellikle arazide ve bozuk zeminlerde yol alan tüketicilere hitap ettiğini söyleyebiliriz.

Tırmanmanın olduğu, yan ve dikey eğimli parkurlarda Duster 4x4 "canavar" gibi ilerliyor. 115 HP'lik motor gücü yeterli hissettiren otomobilin yakıt ekonomisi konusunda yetenekli olduğunu söyleyebiliriz.

Yazı: Koray Kodal

Fotoğraflar: Ersan Sezer